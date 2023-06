Amasia: ¿desaparecerá México tras el nacimiento de un nuevo supercontinente?

Hace 300 millones de años, la Tierra albergaba un único y vasto continente conocido como Pangea, donde los siete continentes actuales estaban unidos. La separación de Pangea comenzó hace unos 200 millones de años durante el período Jurásico. A lo largo de millones de años, los continentes se separaron gradualmente debido a la deriva continental, dando lugar a la formación de los continentes que conocemos hoy en día. Pero la historia geológica de nuestro planeta sigue en constante cambio y se espera que en los próximos siglos la geografía de la Tierra sufra transformaciones significativas una vez más.

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Curtin y la Universidad de Pekín, y publicado en la revista National Science Review en diciembre de 2022, plantea una interesante posibilidad para dentro de 200 millones de años. Según sus investigaciones, existe la posibilidad de que el Océano Pacífico se cierre y los continentes de América y Asia se fusionen, dando lugar a un supercontinente llamado Amasia.

Así luciría Amasia. Foto: UNAM.

¿México formará parte del nuevo continente Amasia?

Los científicos utilizaron un superordenador y simulaciones para respaldar sus conclusiones y destacaron que Amasia es solo una de las múltiples opciones para la formación de un nuevo supercontinente. En otra variante, los océanos Pacífico y Atlántico podrían cerrarse, lo cual nos dice que es muy probable que México cambie por completo su forma, lo cual dará origen a un único continente llamado Amasia.

Esta idea de un nuevo supercontinente, Amasia, no es nueva. En febrero de 2012, la revista Nature publicó un artículo titulado "Supercontinente Amasia to take North Pole position", donde ya se exploraba esta posibilidad. El artículo argumentaba que, si se dieran las condiciones adecuadas dentro de 200 millones de años, Amasia se ubicaría sobre el Océano Atlántico, tomando el territorio del Polo Norte y dejando al hemisferio sur del planeta con menos superficie terrestre.

¿Cómo era la Pangea?

Pangea fue un supercontinente que existió hace aproximadamente 300 millones de años durante la era Paleozoica y Mesozoica. La palabra "Pangea" proviene del griego y significa "toda la Tierra". Durante ese tiempo, la mayoría de las masas de tierra conocidas estaban unidas en un solo continente gigante.

La configuración de Pangea era bastante diferente a la distribución actual de los continentes. En la forma en que se suele representar, Pangea consistía en un gran bloque de tierra rodeado por un único océano conocido como Panthalassa. La descripción general de los continentes dentro de Pangea se explica de la siguiente forma:

Laurentia: Formaba el núcleo central de Pangea y correspondía a la mayor parte de América del Norte y Groenlandia.

Báltica: Incluía Europa del Norte y partes de Rusia.

Siberia: Ocupaba gran parte de Asia del Norte.

Gondwana: Era un continente del sur que constaba de varias masas de tierra, incluyendo Sudamérica, África, Antártida, Australia, India y la península arábiga.

China: Estaba conectada a Siberia y formaba una parte importante del continente asiático.

Kazajstán: Actualmente ubicada en Asia Central, también formaba parte de Pangea.

¿Qué fue el período Jurásico?

El período Jurásico es una división de la escala de tiempo geológico que se encuentra dentro de la era Mesozoica. Este período abarcó aproximadamente desde hace 201 millones de años hasta hace 145 millones de años, lo que significa que se sitúa entre el período Triásico y el período Cretácico.

Durante el Jurásico, la Tierra experimentó importantes cambios tanto en su geografía como en su vida biológica. En términos de geografía, los continentes continuaron separándose y se produjo una expansión de los océanos. Los dinosaurios fueron los vertebrados dominantes en la fauna terrestre, y se diversificaron en una amplia variedad de formas y tamaños. También aparecieron los primeros mamíferos y se desarrollaron los reptiles voladores, como los pterosaurios.

En esta era en los océanos, los reptiles marinos como los ictiosaurios y los plesiosaurios prosperaron. Foto: Especial.

En los océanos, los reptiles marinos como los ictiosaurios y los plesiosaurios prosperaron. Además, los arrecifes de coral se volvieron más comunes y se desarrollaron los primeros corales modernos. El Jurásico también fue testigo de la aparición de los primeros mamíferos marinos y la proliferación de los moluscos, incluyendo los cefalópodos como los ammonites y los belemnites.

El nombre "Jurásico" proviene de las Montañas Jura, situadas en la frontera entre Francia y Suiza, donde se encontraron numerosos fósiles característicos de este período. Estos fósiles y los estudios posteriores de la estratigrafía han permitido a los geólogos y paleontólogos comprender mejor la historia de la Tierra durante el Jurásico y reconstruir los ecosistemas y las formas de vida que existieron en ese tiempo.