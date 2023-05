“Necesito un anillo”: llegó virgen a los 35 años y no le importa la presión de la sociedad

Una mujer llamada Sonali Chandra, de 35 años de edad, se volvió viral en redes sociales luego de compartir un texto en el sitio americano Insider, donde reveló sus convicciones religiosas y el valor de llegar virgen al matrimonio. La joven, originaria de Nueva York, ganó fama al dar a conocer que su familia le inculcó, desde niña, una educación conservadora, ya que ellos son nativos de la India y en su religión la castidad es de suma relevancia.

"Tengo 35 años y sostengo mi tarjeta V (virgen) con orgullo. Necesito un anillo en mi dedo antes de perder la virginidad por mi única pareja. Estaría devastada si traicionara mis principios y tuviera una aventura de una noche", detalló Sonali Chandra en su texto. Agregó que, por lo general, no participa en conversaciones donde sus amistades mencionen temas relacionados a la sexualidad: "mis colegas hablan a menudo de sus diversas relaciones. Nunca me sumo a la conversación".

La mujer asegura que busca una relación formal. Foto: especial.

De igual manera, la joven aseguró que está buscando a una pareja con la que conecte y que no está interesada en relaciones casuales: "no es porque tenga miedo, aunque sé que el sexo por primera vez puede ser doloroso. Pero los "amigos con derecho a roce" y las relaciones sin compromiso no son para mí. Busco a mi alma gemela". Sonali Chandra también reveló a Insider que le complace mantener vivos los valores que le enseñaron sus padres.

"Como estadounidense indio moderno de primera generación, me complace mantener los valores tradicionales del país donde se criaron mis padres. El sexo antes del matrimonio es un tabú en la India. Mi madre y mi padre nunca hablaban de sexo cuando yo crecía. A mi hermana y a mí nos encantaba ver películas que no mostraban a una pareja besándose, pero a los actores se les permitía tomarse de la mano", narra.

Según la joven, en India las mujeres deben conservar el himen intacto hasta casarse, puesto que esto se asocia a la pureza espiritual que la mujer debe guardar para su marido. No obstante, también existe una presión social por conservarla. Por esto, algunas tribus someten a la novia a una exploración vaginal, para corroborar si efectivamente aún tiene el himen.

Sus padres son originarios de la India. Foto: especial.

"Cuando iba a la escuela secundaria no había escotes, ni maquillaje, ni se podía socializar con chicos. Me quedé en casa para el baile de fin de curso y el último año. La única vez que me vestía era para los recitales de baile. Llevaba años bailando danza india y actuaba en los concursos de talentos del instituto. La gente se escandalizaba porque yo era la friki de la clase que llevaba gafas y tirantes", dijo la mujer en su texto.

"Tuve mi primer beso a los 26 años, y me sentí increíble. Las cosas no fueron más allá. Creo que el romance no llegó a ninguna parte debido a mis creencias. Hace cuatro años, conocí a otro chico que me gustaba mucho. Una noche, estábamos tomando una copa en el bar de un hotel y él quería alquilar una habitación. Le dije que sería mi primera vez. Me dijo: 'Te mereces a alguien que esté siempre a tu lado, pero yo no puedo estarlo'. No me devolvió las llamadas ni los mensajes después de eso", finalizó Sonali Chandra.



