VIDEO: una adolescente ataca con gas pimienta a su maestro por quitarle el celular

Continúan las agresiones dentro de las escuelas en Estados Unidos y esta vez escaló de una alumna hacia su profesor debido a que buscaba que le regresara su teléfono celular ya que el educador lo confiscó porque la joven estudiante intentaba buscar las respuestas para un trabajo académico. El suceso fue grabado en video el cual fue compartido en las redes sociales que en menos de una hora ya acumulaba casi 10 mil reproducciones.

La agresión ocurrió el viernes pasado en la Escuela Secundaria Antioch, cuando la alumna que sus compañeros llamaron Mace siguió a su profesor que le había decomisado el celular como medida disciplinaria. En el clip de más de un minuto se observa cuando la adolescente se levanta de su lugar para seguir al profesor que abandona el salón.

Una vez que comenzaron las hostilidades, los demás alumnos de la clase se alborotan y ríen ante la escena que protagonizan el profesor y la joven alumna de secundaria. La persona que graba el momento se levanta de su lugar para grabar a la pareja que está sobre el pasillo del recinto donde la alumna saca un spray que contiene gas pimienta.

Momentos antes del ataque de la alumna a su maestro. Foto: Captura de pantalla

En el clip se escucha cuando el maestro dice a otra persona que una de sus alumnas le acaba de rociar gas pimienta porque le confiscó el celular. En ese instante la alumna afroamericana llega con él y le pide de vuelta su smartphone. “¡Dame mi teléfono!”, le exige. Ahí la adolescente alza la botella y apunta directamente al rostro del docente.

No es la primera vez que agreden al profesor

El hombre quedó herido y cayó de rodillas justo en medio del pasillo dentro de la secundaria mientras comenzó a gritar por el dolor producido por el gas que provoca irritación en la piel y aún es más certero si es apuntado a los ojos que los deja llenos de lágrimas. Otro de los maestros sale de su salón de clase para ayudar a su compañero.

El maestro quedó de rodillas tras el ataque. Foto: Captura de pantalla

La niña sigue insistiendo en que se le regrese su celular, por lo que trata de arrebatar el dispositivo de las manos de su profesor herido, quien evita que se lo lleve. “¡Ella me roció pimienta”!, a lo que la alumna se limitó a responder: "Está bien, ahora dame mi teléfono". No obstante, otro de los maestros interviene ante el pedido de la joven, “No, ahora no”, dijo el profesor.

El ataque de la alumna contra su maestro bajo de intensidad y aunque ya no hubo más rocío del spray con la pimienta, la joven esperó a que el maestro desistiera para que le regresara el celular, situación que no ocurrió así al término del metraje. Según revelan comentarios en el video subido a Twitter, no fue la primera vez que agreden al mismo educador.

El maestro fue víctima del ataque de un alumno que lo golpeó en la cara con un puñetazo ya que de igual manera le había confiscado del teléfono celular por lo menos durante el tiempo que dura la clase. Varios de los alumnos que vieron la agresión pidieron que la joven fuera expulsada en un acto de solidaridad con el profesor. Las autoridades de la secundaria no han emitido su postura al respecto.

