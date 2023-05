Ucrania exhibe a Rusia: explica una teoría conspirativa sobre el atentado a Putin

Ucrania señaló que el gobierno de Rusia encabezado por el ex agente de la KGB, Vladimir Putin, tuvo un plan oculto tras el ataque de un dron que tenía como objetivo matar al mandatario ruso, quien no estaba dentro de la sede en Moscú en el momento que las Fuerzas Armadas destruyeron la aeronave kamikaze no tripulada, momento que quedó grabado y compartido en las redes sociales.

Andrei Yusov, uno de los responsables de la dirección principal del servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, especuló sobre la posibilidad de que el ataque al Kremlin tenga un motivo originado por disputas internas dentro del gobierno del presidente Putin.

“Hay diferentes escenarios, desde fuerzas de resistencia locales hasta enfrentamientos entre las ‘torres’ del Kremlin”, dijo Yusov al medio RBC-Ucrania.

Asimismo Yusov agregó: “En cualquier caso, si esto se interpreta como una confrontación interna de Rusia, entonces se trata de una situación que funciona para deslegitimar al régimen de Putin y demuestra que él no controla la situación”, señaló.

El pasado miércoles se registró el ataque en el Kremlin. Foto: Archivo

El funcionario ucraniano señaló que al hablar del Kremlin se debe recordar que dentro hay personas que tienen intereses personales más allá del bien común. “Cuando hablamos del Kremlin, debemos recordar que tiene diferentes ‘torres’, con diferentes personas que viven en ellas, a menudo con intereses diferentes y, a veces, incluso, opuestos. Por tanto, los habitantes de ciertas ‘torres’ bien podrían estar involucrados en esto”.

Ucrania insiste en no estar involucrado en el ataque

Tras el ataque registrado el pasado miércoles 3 de mayo en Moscú, el alto funcionario del servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa recalcó que Ucrania no está involucrado de ninguna manera en el presunto atentado contra Vladimir Putin quien mantiene la intervención del Ejército ruso desde el pasado 24 de febrero de 2022. Y subrayó que de ser cierto habría implicado una “pérdida de tiempo y de recursos”.

Días antes del ataque en el Kremlin, fue hallado otro dron kamikaze. Foto: Archivo

El funcionario Yusov dejó claro que su principal objetivo primordial en la guerra con Rusia es liberar los territorios ocupados por la milicia del Kremlin. “No tenemos necesidad porque las actividades de las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Ucrania tienen como objetivo desocupar, liberar los territorios ucranianos y neutralizar los avances militares del enemigo”.

El domingo por la noche, las alarmas antiaéreas de Ucrania sonaron durante más de tres horas ante la amenaza de un ataque armado de Rusia en diversas partes del país. Trascendió que Putin envió una importante flota de aviones de guerra y drones, así como algunos tanques para bombardear las ciudades ucranianas.

El avance ruso lo llevó a cabo a través de poderosas bombas, tanques y drones. Sin embargo, tras la agresión orquestada por el Ejército de Rusia al mando de Vladimir Putin, las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 35 drones de fabricación iraní sobre la capital Kiev, en un nuevo avance militar ruso que incluyó otras acciones de las fuerzas del Kremlin en diferentes lugares de Ucrania.

