VIDEO: trataron de asesinar a Putin con drones, Rusia promete venganza

Vladimir Putin ha sido blanco de por lo menos dos atentados en contra de su vida en un lapso de dos semanas. La noche del martes y parte de la madrugada del miércoles, el ex agente de la KGB era el objetivo principal de un ataque controlado a distancia, acción que fue calificada por el Kremlin como un acto terrorista planificado.

El incidente fue reportado por los servicios militares de Inteligencia de Rusia que evitaron que los impactos de un par de drones mataran al presidente ruso. De acuerdo con el servicio de prensa del Kremlin, las dos aeronaves no tripuladas apuntaban directamente a la sede del gobierno local desde donde el mandatario guía la estrategia para avanzar con su invasión armada en Ucrania.

Asimismo, el Kremlin afirmó que el intento para asesinar a Vladimir Putin es un acto terrorista planificado en el marco de una fecha conmemorativa para el Estado ruso que planea festejarlo a través de un acto oficial con la presencia de un desfile aunque los combatientes rusos sigan en la línea de fuego en territorio ucraniano, según información de RT.

Hace días reportaron un primer ataque con dron contra Putin. Foto: Archivo

"Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra el presidente, realizado en vísperas del Día de la Victoria, el Desfile del 9 de Mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros".

El nuevo ataque en contra de Putin terminó con saldo blanco al no reportarse personas heridas, aunque los drones lograron llegar a la sede del Kremlin cuyos restos destruidos quedaron sobre la sede del gobierno ruso. Tras el nuevo atentado “terrorista”, Rusia aseguró que tomará venganza cuando ellos lo crean conveniente.

Hace poco más de una semana fue reportado el primer ataque para matar a Vladimir Putin también con un dron cargado con explosivos, el cual fue lanzado en el marco de la visita programada que el exespía haría a un parque industrial en la capital Moscú. Sin embargo, solo quedó como un intento luego de que la aeronave modelo UJ-22 fue encontrada en las afueras de la ciudad.

Según el Kremlin, Ucrania intenta matar a Putin. Foto: Archivo

El artefacto kamikaze fue encontrado en un bosque con las alas dañadas y con los explosivos sin ser detonados, indicó la agencia de noticias rusa TASS: “En el distrito de Bogorodsky, no lejos del SNT Zarya, un dron caído lleno de explosivos fue encontrado.

Según una fuente, el avión fue descubierto el día anterior, estaba partido por la mitad. Actualmente, el dron fue examinado, durante el cual se establecerá quién lo lanzó y hacia dónde voló”, dijo la agencia. En aquel primer ataque, el Kremlin señaló directamente al gobierno del presidente ucraniano Volodimir Zelenski de ser el artífice.

El dron kamikaze fue descubierto por una vecina de la zona de 35 años de edad que se adentró en el bosque para enterrar a su gato que recién había muerto, según información de The Sun. La policía rusa confirmó que el dron mantenía los 17 kilos de explosivos de manufactura canadiense.

Ucrania negó este miércoles cualquier implicación en un presunto ataque con drones contra el Kremlin, que Rusia atribuye a Kiev. Al respecto, el consejero presidencial, Mijailo Podoliak indicó citado por la agencia AFP:

"Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin. Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar".