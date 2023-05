“Nos insultó y aceleró”: migrante que se salvó de ser atropellado en Texas relata el horror del ataque

Luego de la tragedia migrante del fin de semana en Brownsville, Texas, que aumentó a ocho el número de personas muertas que fueron arrolladas por un automovilista, uno de los sobrevivientes proveniente de Venezuela relató los momentos de pánico que vivió cuando el agresor comenzó a insultarlos y a provocar justo antes de pisar el acelerador para finalmente aventarles el carro que los arrolló dejando una escena de horror.

Luis Herrera es un venezolano de 36 años de edad que estaba en el lugar y resultó herido en un brazo luego que pudo esquivar el vehículo que terminó dando varias vueltas antes de quedar destruido sobre la acera, donde el responsable del multihomicidio resultó prácticamente ileso y fue arrestado de inmediato por la policía local.

"Fue de repente. Una señora pasó en un carro y nos avisa que nos apartemos y nos apartamos. Fue en cuestión de momentos. El asesino (sic) venía en el carro señalándonos, insultándonos, diciéndonos cosas como 'motherfucker' (hijo de p***), no sé, cosas así que no entiendo. Le dio todo el volumen (velocidad) al carro y a mí me pasó por un lado nada más", sostuvo Luis señalando su brazo.

Por su parte, el portavoz de la policía de la ciudad de Brownsville, Martín Sandoval, indicó que todavía indagan si el atropellamiento masivo se realizó de manera intencional. "No estamos diciendo que es intencional. Por ahora lo estamos tratando como un accidente", aseguró.

Fue agredido un grupo de 25 venezolanos en Texas. Foto: Twitter

El incidente tuvo lugar cuando el gobierno de Estados Unidos se prepara para el levantamiento de una medida sanitaria conocida como "Título 42", que por la pandemia de Covid-19 ha permitido a los agentes de la patrulla fronteriza deportar o rechazar a los migrantes sin siquiera aceptar sus solicitudes de asilo.

El inminente vencimiento de esta norma hace que las autoridades temen un aumento en el número de migrantes que ingresan ilegalmente por el sur de Estados Unidos. El centro de Brownsville registró en las últimas semanas una importante presencia de migrantes, que son liberados allí luego de entregarse a la patrulla fronteriza.

Eran 25 migrantes al momento del atropellamiento

El recinto de acogida para personas sin hogar frente al cual ocurrió el incidente recibe a migrantes debido a "la afluencia actual" de personas que cruzan la frontera desde México, explicó Sandoval.

El automovilista resultó ileso y fue arrestado. Foto: Captura de pantalla

Las víctimas se encontraban en un grupo de unas 25 personas que esperaban en una parada de autobús, según Víctor Maldonado, director ejecutivo del Centro Ozanam, un refugio para personas sin hogar al otro lado de la calle del accidente.

El grupo, que según Maldonado era compuesto únicamente por venezolanos, acababa de desayunar en las instalaciones. Describió una escena espeluznante, con partes de cuerpos a lo largo de la calle. Los testigos estaban "realmente conmocionados", dijo Maldonado a la AFP. "Fue bastante intenso", agregó.

El centro para personas sin hogar está abierto las 24 horas del día, explicó Maldonado. Comentó que alojan a personas que vienen migrando desde Chile, Colombia, Ecuador, China, Ucrania y Venezuela. El legislador de Texas, Vicente González, un demócrata cuyo distrito incluye a Brownsville, afirmó en Twitter que estaba "rezando por todos los involucrados en este horrible incidente".

Este hecho se produce un día después de que un hombre matara al menos a ocho personas en un centro comercial, también en Texas, en el tiroteo masivo más reciente que sacudió al país.

