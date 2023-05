Alerta mundial por el abrupto aumento del nivel del mar: ¿la humanidad subestima el peligro que viene?

Un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha alertado a la humanidad sobre la posible subestimación de la futura subida del nivel del mar debido a la desintegración del hielo polar. Este estudio se basa en el análisis del glaciar Petermann en Groenlandia, donde un grupo internacional de investigadores descubrió que el deshielo es mucho mayor de lo que se había pensado anteriormente.

Lo que hace que el deshielo sea más acelerado es que el lugar donde el hielo se separa de la tierra y comienza a flotar en el océano se desplaza significativamente durante los ciclos de las mareas. Esto permite que el agua caliente del mar se filtre y provoque una mayor desintegración del hielo.

Los investigadores han encontrado que el agua de mar penetra "regularmente" bajo el glaciar Petermann a una distancia considerable, lo que también contribuye a la aceleración del deshielo. Esto significa que la magnitud de la futura subida del nivel del mar podría ser aún mayor de lo que se había predicho anteriormente.

Este descubrimiento tiene importantes implicaciones para la humanidad, ya que una subida significativa del nivel del mar tendría un impacto devastador en las ciudades costeras y en la vida marina.

Es fundamental que se tomen medidas urgentes para abordar el cambio climático y limitar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera. Solo así podremos mitigar los efectos del cambio climático y proteger nuestro planeta y nuestras comunidades de los peligros del aumento del nivel del mar.

Hielo marino de la Antártida alcanzó mínimos históricos

El hielo marino de la Antártida se redujo a su menor extensión en los 45 años de registro satelital, afirmaron el mes de marzo investigadores estadounidenses. El Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve (NSIDC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Colorado en Boulder señaló que el hielo marino de la Antártida se redujo a 1.79 millones de kilómetros cuadrados el 21 de febrero. Esta cifra superó en 136 mil kilómetros cuadrados el anterior mínimo histórico registrado en 2022.

Los científicos del NSIDC subrayaron que la última cifra es preliminar, ya que aún es posible que se produzca más deshielo a finales de la estación, en tanto dijeron que publicarán una cifra definitiva sobre la extensión del hielo a principios de marzo.

El deshielo marino expone a las gruesas plataformas de hielo que sostienen la capa helada de la Antártida a las olas y a temperaturas más cálidas, aunque no tiene un impacto perceptible en el nivel del mar porque el hielo ya está en el océano.

Sin embargo, la capa de hielo, un espeso glaciar de agua dulce que cubre la Antártida, es objeto de especial atención por parte de los científicos debido a que contiene suficiente agua para provocar, si se derrite, un aumento catastrófico en el nivel de los océanos.

"La respuesta de la Antártida al cambio climático ha sido diferente a la del Ártico", afirmó Ted Scambos, investigador científico del Instituto Cooperativo para la Investigación en Ciencias Ambientales (CIRES).

"La tendencia a la baja del hielo marino puede ser una señal de que el calentamiento global finalmente está afectando al hielo flotante que rodea la Antártida, pero habrá que esperar varios años más para estar seguros de ello", agregó.

El ciclo antártico sufre importantes variaciones anuales durante sus veranos de deshielo e inviernos de congelación, y el continente no ha experimentado el rápido deshielo de las últimas cuatro décadas que asola las capas heladas de Groenlandia y el Ártico debido al calentamiento global.

Pero la elevada tasa de deshielo desde 2016 hace temer que se esté afianzando una importante tendencia a la baja. El deshielo marino es problemático porque contribuye a acelerar el calentamiento global.

Cuando el hielo marino blanco -que devuelve al espacio hasta el 90 por ciento de la energía solar- es sustituido por un mar oscuro y descongelado, el agua absorbe en cambio un porcentaje similar del calor del Sol.

Mundialmente, el año pasado fue el quinto o sexto más cálido jamás registrado, a pesar del enfriamiento provocado por un patrón meteorológico natural de La Niña.

