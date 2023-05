El dramático caso de la "bebé gigante" que no deja de crecer: médicos le auguran un triste futuro

Graziely es una bebé muy querida por su familia quien la esperaba con ansias, pero desde que estaba en el periodo de gestación dentro del vientre de su madre Adalgisa Soares Alves, ella presentía que algo no andaba bien, ya que durante el proceso sufría un intenso dolor en el estómago. Cuando nació, la bebé, los médicos estimaron que no viviría más de tres meses, pero continúa luchando contra su rara condición de salud por mejorar su condición 29 años después de su nacimiento.

“Todos los días la cuido, la baño y la alimento con todo mi amor”, dijo Adalgisa, luego de que los galenos le diagnosticaron que tiene una rara condición que le provoca que padezca hidrocefalia que es una acumulación de líquido en el cerebro que causa presión y daño posterior al cráneo. Además Graziely crece de forma acelerada más de lo normal.

Adalgisa de 48 años de edad, es mamá de otras dos hijas, Elanny de 28 años y de Bruna de 26. La angustiada madre comparte la batalla diaria que enfrenta junto con Graziely en su cuenta de Instagram. Por la afección que padece Graziely hizo que la llamaran al nacer una “bebé gigante”, situación que no le incomoda ya que aseguró que bebé es una palabra cariñosa:

“No creo que sea cruel porque 'bebé' es una palabra cariñosa, pero cuando la llaman 'cabeza grande' me siento triste, porque eso es solo ser cruel. Lo importante es que yo, y toda nuestra familia y amigos, amamos a Graziely tal como es", afirmó Adalgisa quien vive con su familia en la ciudad de San Luis Maranhao en Brasil.

La madre de tres hijas indicó que no se ha podido hacer mucho para que Graziely mejore su condición de salud ya que actualmente no puede moverse ni hablar, además de que hace poco tiempo acaba de perder la vista.

“Estoy dedicado a Graziely y me hace feliz verla bien cuidada, por mí y por toda nuestra familia”, afirma Adalgisa quien hace poco compartió un video en Instagram que ha acumulado más de 113 mil 414 vistas, en el que se muestra a Graziely mientras le dan de tomar en un biberón.

A Graziely solo ledaban 3 meses de vida. Foto: IG

Adalgisa se dedica las 24 horas del día a atender a Graziely, “no trabajo, solo la cuido, estoy feliz de cuidarla y es gratificante cuando la veo sonreír”, señaló el sentimiento que otros miembros de la familia comparten: “A los sobrinos, primos, tías y muchos más miembros de la familia les encanta venir a verla y cuidarla”.

La mujer mantiene la fe en que su hoja pronto pueda mejorar y sanar su padecimiento. “Nunca pierdo la esperanza porque soy una mujer de mucha fe y siempre pongo a Dios por encima de todo, rezo mucho todos los días”.

"Siempre espero que viva muchos años. Ella transmite energía positiva y siento una paz que se desborda cuando alguien la visita”: Adalgisa. Como cualquier madre, Adalgisa cuida de su bebé al asegurar que siempre le dará lo mejor de ella ya que “nació de mi vientre, fue muy amada y deseada dentro de mi vientre y la amaré hasta el último día de su vida”, acotó la mamá brasileña.

Sin embargo, los usuarios en Instagram han arremetido en contra de la familia ya que acusan que usan a la bebé para recaudar fondos para “ayudarla”, por lo cual en un posteo que Adalgisa subió pidieron dinero para mejorar su hogar, le respondieron:

“Dios mío, qué egoísmo... ¡La forma en que lo usan para obtener fondos es absurda! 100 mil para construir una casa y lamentablemente Graziely no podrá disfrutar de nada. 29 años de una "vida" en la que no puede hacer nada, no tiene decisiones, no puede ir y venir, no tiene descubrimientos, no tiene decepciones, no ha tenido el primer piso, la primera experiencia gastronómica, la primera diferente otra persona y así sucesivamente, pero ella está "viva".

