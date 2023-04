Podrían llegar a prohibir las pastillas "del día siguiente" en EU debido a la "la legalidad del medicamento"

Hay una nueva disputa en los Estados Unidos y en esta ocasión se trata al acceso al método abortivo más usado, un fármaco que mezclado con el misoprostol les brinda a las mujeres que deseen interrumpir el embarazo la efectividad y seguridad en más del 90 por ciento de los casos. Hablamos de la mifepristona, la cuál ha estado disponible por más de 20 años y ahora por un juez federal nombrado por Donald Trump podría suspenderse su aprobación. Aunque ahora el fármaco —aprobado en el año 2000 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés)— continuará disponible, no se sabe qué pasará después.

Jueces de Texas y Washington los responsables del fallo legal

Dos fallos distintos fueron los que metieron a este medicamento de libre consumo en este "aprieto". Jueces federales de Texas y Washington emitieron una rápida sucesión. Cabe destacar que el principal responsable fue Matthew Joseph Kacsmaryk, un abogado nombrado por Donald Trump durante su periodo presidencial. Este hombre ordenó que se suspendiera la aprobación federal de la mifepristona, lo que anuló por completo décadas de autorización científica.

Sin embargo, esa decisión fue emitida casi al mismo tiempo que el juez federal Thomas O. Rice —nombrado por el expresidente Barack Obama— quien ordenó esencialmente lo contrario. Dispuso que las autoridades federales no hagan cambio alguno que pueda restringir el acceso al medicamento en al menos 17 estados donde los demócratas incoaron —llevarán a cabo los primeros trámites de un proceso para— una demanda en un intento para proteger la disponibilidad del fármaco.

Al menos 17 entidades pelearán la legalidad de la mifepristona para que siga acompañando al misoprostol en los abortos efectivos y seguros. FOTO: AP

La inusual sincronización de las dos decisiones judiciales contradictorias muestra el peso que tiene el medicamento casi un año después de que la Corte Suprema federal anulara el fallo del caso Roe vs. Wade y restringiera el acceso al aborto en todo el país. El presidente Joe Biden dijo que su gobierno impugnaría el fallo emitido en Texas. Sin embargo, ahora que la controversia se genero por los polos de dichos fallos, posiblemente se enfile el asunto de forma acelerada hacia el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

“La FDA enfrenta una orden que dice: ‘tú no puedes hacer nada’, y otra que señala: ‘en siete días voy a obligarte a que anules la aprobación de la mifepristona’”, dijo Glenn Cohen, de la Escuela de Derecho de Harvard.

Proveedores del fármaco arremetieron contra el fallo en Texas

Los proveedores de abortos arremetieron contra el fallo en Texas, incluida la organización Whole Woman’s Health (Salud Integral de la Mujer), que tiene seis clínicas en cinco estados, y señaló que continuaría distribuyendo mifepristona de manera personal y por correo la semana entrante mientras examina los fallos. Cabe destacar que el medicamento abortivo ha sido utilizado de manera generalizada en Estados Unidos desde que la FDA lo aprobó, y en esencia no existe el precedente de que un solo juez haya anulado decisiones médicas de la Administración de Alimentos. De hecho, la mifepristona es uno de dos medicamentos abortivos utilizados en el país junto con el misoprostol, que también se usa para atender otras afecciones.

¿Qué es lo que pelea el juez de Donald Trump?

El juez federal Matthew Joseph Kacsmaryk, firmó una orden que dispone que la FDA suspenda la aprobación de la mifepristona mientras continúa su curso una demanda para impugnar la seguridad y aprobación del medicamento. Su orden de 67 páginas le da siete días al gobierno para que presente su apelación.

“La corte en este caso ha sustituido con su fallo a la FDA, la agencia especializada en aprobar los medicamentos”, dijo Biden. “Si prevalece este fallo entonces prácticamente no habrá receta aprobada por la FDA que esté protegida de este tipo de ataques políticos e ideológicos”.

Las clínicas y médicos que recetan la combinación de ambos medicamentos han dicho que si la mifepristona fuera retirada del mercado, cambiarán a utilizar únicamente el segundo medicamento, conocido como misoprostol. La estrategia de utilizar un solo fármaco tiene una tasa ligeramente menor de efectividad para interrumpir los embarazos, pero se le usa ampliamente en los países donde la mifepristona es ilegal o no está disponible.

Entidades de EU donde está prohibido el aborto

Doce regiones de Estados Unidos están aplicando una prohibición casi total del aborto con excepciones muy limitadas, después de que el Tribunal Supremo revocara la protección al derecho a la interrupción del embarazo, que hasta junio de 2022 había estado preservada por dos de sus sentencias previas. Así lo ha documentado el Instituto Guttmacher, dedicado a la investigación de derechos reproductivos en el país y en el mundo, en un reporte publicado el pasado 10 de enero de 2023.

El caos estalló cuando el Tribunal Supremo dejó de proteger el derecho a la interrupción del embarazo. FOTO: AP

Los estados que tienen una prohibición casi total son: Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia Occidental. Seis de esas entidades tienen aún procesos legales que faltan por definirse en las cortes estatales. Cada veto de aborto que se aplica actualmente tiene una excepción para la vida de la persona embarazada, y algunas tienen exención en casos de condiciones de salud severas. Sin embargo, “utilizan un lenguaje vago, no médico, que es extremadamente difícil de seguir y aplicar”, según comentaron los doctores proveedores de los servicios de aborto.

En Dakota del Norte y Wisconsin, la atención del aborto no está disponible a pesar de que no se está aplicando la prohibición. En el caso de Dakota del Norte, la única clínica se mudó a Minnesota, mientras que en Wisconsin las clínicas dejaron de brindar servicios de aborto porque ?no está clara la línea de cumplimiento de la prohibición estatal anterior. El Instituto Guttmacher también registró que en cuatro estados las leyes vetan el aborto después de un punto específico del embarazo. “Estas prohibiciones limitan la capacidad de las personas para obtener servicios de aborto”, precisa.

Arizona y Florida permite a las mujeres y personas con capacidad de gestar interrumpir su embarazo hasta la semana 15. Mientras que en Utah, el límite es 18 semanas y en Georgia es de 6 semanas. En todos estos estados también están pendientes decisiones judiciales en las cortes. En el caso de Florida, la legislatura puede adoptar una prohibición de edad gestacional más temprana en este año. Por otra parte, Indiana y Wyoming han bloqueado la aplicación de una anulación casi total mientras está pendiente una impugnación legal en tribunales estatales. En Ohio también se bloqueó la aplicación de seis semanas mientras un proceso legal está pendiente en la corte estatal, pero pueden asumir una prohibición casi total este año.

Iowa, Montana y Nebraska, entidades en los que los “políticos contra el aborto que controlan la legislatura y la gobernación han indicado que quieren prohibir el aborto pronto, la atención sigue estando disponible, por ahora”.

Con información de AP*

