Aumentan peticiones de mujeres de EU para abortar en Monterrey

En Monterrey, un consultorio de servicios abortivos creado por una ONG recibía de tres a cinco mujeres estadounidenses al año, pero después la decisión de la Suprema Corte de EU de revocar ese derecho, se ha multiplicado las peticiones a cinco por semana.

De acuerdo con especialistas, el número de mujeres estadounidenses que viajen a México para buscar un aborto, o recibir apoyos de activistas mexicanas para hacerlo en su casa, podría llegar a decenas de miles antes de que termine 2022.

El Instituto Guttmacher dijo que en 2020, hubo unos 930 mil abortos en Estados Unidos, 231 mil en los cuatro estados fronterizos con México: Texas, con 58,030 casos, es uno de los más restrictivos, y Arizona, con 13,320, que trata de implementar leyes que datan del siglo XIX.

Mientras, los sectores religiosos conservadores estadounidenses están en medio de una campaña por la proscripción total del aborto y lo han logrado en 26 de los 50 estados de EU, las redes mexicanas proporcionan consejos, píldoras o atención médica a un creciente número de peticionarias estadounidenses.

El respaldo no es accidental y la actividad es tal que llama la atención de los medios estadounidenses. Al menos un millar de píldoras abortivas han llegado a EU, a través de la red mexicana de Las Libres.

"Los medicamentos están llegando de mil maneras, de formas creativas, a las manos de las mujeres", dijo a CNN otra activista mexicana de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

Por su parte, Sandra Cardona fundadora de la Red Necesito Abortar, en Monterrey, destacó a la BBC que ellas apoyan abortos autogestionados, que se llevan a cabo con pastillas de venta libre en México y sin tener que acudir a una clínica.

"Solamente yo acompaño de 120 a 140 mujeres al mes, y mi pareja, entre 140 y 160", contó. "Y somos una red de 17 personas", destacó Cardona.

"Todas las semanas recibimos más de cien llamadas por ayuda desde EU, comparadas con tan sólo un puñado hasta antes del 24 de junio", cuando se pronunció la Suprema Corte, dijo Vanessa Rubalcava, del grupo Necesito un Aborto.

En enero pasado, en Tijuana, más de 60 activistas de 30 grupos de México y Estados Unidos se reunieron para formar una Red Transfronteriza y planear sus acciones ante una ofensiva antiaborto que ya se veía venir, en especial, tras la aprobación de restrictivas leyes en Texas.

Según Dianne Solis, reportera de The Dallas Morning News, ya desde diciembre de 2021 mujeres y grupos organizados en EU y México habían comenzado a buscar opciones.

Cuando la Suprema Corte de Justicia revocó a fines de junio, el fallo Roe V. Wade, que en 1973, estableció el precedente legal para la libertad de aborto en Estados Unidos, dejó el tema a leyes estatales.

Hasta 26 estados han anunciado o están en camino de criminalizar el proceso y prohibir incluso el uso de píldoras abortivas.

Pero ya para ese momento los grupos mexicanos en particular y latinoamericanos en general estaban listos, de acuerdo con un reporte The New York Times, publicado en diciembre de 2021.

MAAZ