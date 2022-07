Grandes empresas financian abortos de empleadas en EU tras decisión de la Corte Suprema

Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el derecho federal al aborto, vigente desde hace medio siglo, empresas como Amazon, Disney, Apple y JP Morgan se comprometieron a cubrir los gastos de viaje de las empleadas que vivan en estados donde el procedimiento es ahora ilegal para que puedan interrumpir el embarazo.

Sin embargo, las firmas apenas han dado detalles sobre cómo lo harán y no está claro si podrán hacerlo legalmente mientras protegen la privacidad de las empleadas.

"La mayoría de los empleadores no estaban preparados para la anulación del fallo Roe vs. Wade, e, incluso, los que lo estaban no se dieron cuenta de que la ley cambiaría literalmente al minuto siguiente", dijo Brian Kropp, vicepresidente de la consultora Gartner. "Están tratando de ponerse al día", agregó.