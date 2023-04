Un hombre paseaba a su perrito y una pandilla de adolescentes mató al sujeto a golpes

Un hombre de Nuneaton, localidad inglesa del condado de Warwickshire, Inglaterra fue asesinado a golpes por una pandilla de menores de edad. De acuerdo con el reporte policial, el sujeto de 36 años paseaba a su perro cuando por una riña con los escolares, fue estrangulado, estrellado al suelo, golpeado y pateado hasta la muerte. Identificado por sus familiares como John Hackett, pudieron confirmar que "los niños" atacaron a su víctima después de una conversación violenta. Se alega que él se negó a recoger "el desorden" que dejó su perro, e incluso que él tomó un palo con el que jugaba con su perro y que le cayó a uno de los quinceañeros.

Era el único cuidador de su madre, y ahora que falleció no se sabe lo que pasará con la señora. FOTO: Especial

A pesar de que los agresores, dos niños de 15 años y una niña de la misma edad fueron arrestados bajo la sospecha de asesinato, ahora han sido liberados bajo fianza. Este caso ha conmocionado tanto a la comunidad, que se le preguntó a los vecinos qué pensaban al respecto de este incidente. Una vecina le dijo al DailyMail que antes de que iniciara la agresión, dos niñas le gritaron a John Hackett en el parque Snow Hill Recreation Ground el anterior martes por la noche, pero no se sabe con exactitud qué fue lo que discutió con ellas.

Los lugareños afirmaron tanto a prensa como a la policía que se publicó un "video repugnante" sobre el brutal ataque en las redes sociales. Sin embargo, desde que las autoridades tomaron el caso, se eliminó. Por su parte, un trabajador del bar local calificó al filme de "repulsivo" y agregó que "el pobre tipo no se merecía eso". Lo que ahora se cree es que John Hackett era el único cuidador de su madre, pues, según los informes el sujeto luchó en el corto camino a casa antes de que su familiar lo encontrara muerto en la cama a la mañana siguiente, detalló un vecino.

Vecinos confirmaron que la riña empezó porque el profesor no quiso recoger las heces de su perro. FOTO: Telegraph BMP Media

Inmediatamente los servicios de emergencia se trasladaron hacia su casa, pero fue declarado muerto en el lugar. Por lo mientras, la casa, una propiedad vecina y la entrada al parque, permanecen acordonados por la policía. Al describir el video, filmado con un teléfono móvil por uno de los ocho miembros de la multitud, la joven madre dijo “dos muchachos seguían golpeándolo y pateándolo. Uno lo había derribado en un 'choke slam' —movimiento de lucha en el que lo sostienen del cuello, lo levanta y lo golpean contra el suelo— y mantuvo su brazo alrededor de su cuello mientras yacía en el suelo. El otro lo golpeaba en la cabeza y lo pateaba en el costado".

Asimismo, las chicas y algunos otros muchachos se arremolinaban alrededor mientras él recibía una paliza. Había alrededor de ocho de ellos. Lo seguían golpeando y pateando. "Fue brutal, fue muy asqueroso. El video duró alrededor de un minuto.", detalló la madre de la víctima.

La inspectora explicó que ahora habrá más presencia policial en la zona. FOTO: Telegraph BMP Media

La policía de Warwickshire explicó que se desató un altercado en el campo de deportes alrededor de las 18:15 horas del pasado martes. La policía ahora está instando a los testigos, o personas con imágenes de cualquier forma, a que se presenten. Por su parte, otro vecino que conocía a la víctima desde hace 20 años dijo que "se corre la voz de que las chicas lo estaban regañando por no recoger el desorden."

"Puede que lo haya hecho o no, pero a menudo dejaba a sus perros sueltos en la puerta y corrían por el parque y hacían su parte. Ayudó a cuidar a su madre, ella estará devastada sin él y no sabe cómo se las arreglará. Quiero saber si está bien, pero no ha estado en casa y la policía del cordón no me dice nada. Lo que sucedió es terrible y realmente ha sacudido a la comunidad."