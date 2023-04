Cesia desapareció hace 5 meses: su madre ha recibido mensajes de la adolescente pidiendo ayuda

Las desapariciones son un tema que lastima profundamente a las familias que las padecen, pues el dolor, el miedo, la angustia y la zozobra se conjuntan en cada momento. Estos sentimientos los vive desde hace cinco meses Isis Matheu, madre de Cesia Sarahy Enamorado Matheu, una adolescente de 17 años, que desapareció en Charlotte, Carolina del Norte. La mujer asegura que terceras personas le han hecho llegar audios donde su hija pide ayuda, por lo que cree que alguien la tiene retenida en contra de su voluntad.

Fue el pasado 28 de noviembre de 2022 cuando Cesia fue vista por última vez saliendo de su casa ubicada en el 1800 de Jeffrey Brian Drive. Su madre asegura que desde ese día denunció la desaparición, sin embargo, la policía acaba de liberar la ficha de búsqueda y eso por presiones de la familia. Por su parte, los detectives de la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg pidieron apoyo de la comunidad para dar con el paradero de Enamorado Matheu.

Ante la desesperación por la situación que vive, Isis Matheu acudió a los medios de comunicación, a Univision Noticias dijo que en los audios que le han hecho llegar se escucha que la niña pide ayuda, le aseguran que con la persona que está la tortura -aunque no le han querido decir quien es- . En uno de los audios se escucha que Cesia dice: "Ayúdame, él está aquí. Se está tratando de desquitar conmigo".

Después de esa entrevista y con las indagaciones que la madre realizó, dijo al medio Qué Pasa que a través de un informante se enteró que su hija está con un pandillero cuatro años mayor que ella, que además se dedica a vender drogas, por lo que siempre está armado.

A esta información se llegó después de que siguieran el GPS del auto de la menor, que estaba en un lugar donde habitaba el sujeto, aunque cuando llegaron ya no estaban allí. Esta información, dijo, también fue de conocimiento del detective a cargo del caso de quien dijo “se demoró mucho tiempo en pedir una orden de allanamiento”.

