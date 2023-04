Buscan en Chiapas a Liliana Gómez de 16 años: fue a su escuela y ya no regresó

En una ola de desapariciones que se viven en varios estados de México, otro caso se suma a la trágica lista de personas sin localizar, se trata de Liliana Gómez Hernández, una joven de 16 años de edad de quien no se sabe su paradero desde el pasado 21 de abril.

La madre de Liliana, relata que ese día por la mañana la despidió para salir rumbo a la escuela pero nunca más la volvió a ver, su hija ya no regresó. La adolescente se dirigía rumbo al Cobach 33 donde estudiaba el segundo semestre de preparatoria en el turno vespertino.

La joven es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y de acuerdo con lo contado por su madre, el día de su desaparición, se fue contenta a la escuela, al salir de su casa en el Fraccionamiento Poetas, sin algún indicio de que ella tomara por sí misma la decisión de no regresar a casa.

Ficha de búsqueda

“El viernes salió de mi casa a las 12:40 rumbo a la escuela. Ya de ahí no supimos nada de ella. La verdad no sabemos nada, dónde está, si alguien la tiene, si está con un amigo o una amiga, no sé dónde está", dijo María Hernández, madre de Liliana.

Tras su desaparición, su familia comenzó una búsqueda local, empezaron por la escuela donde estudiaba, donde se les informó que nunca llegó a sus clases ese día, posteriormente se contactó con amigos y compañeros de la preparatoria y nadie supo nadie ella.

Características de Liliana

Entre las características físicas de la adolescente chiapaneca se especifica en la ficha de búsqueda y localización que es delgada, alta y como señas particulares refieren que tiene dos lunares en el cuello, usa brackets y al momento de su extravío llevaba el uniforme de la escuela.

La madre de Liliana pide con desesperación a cualquier persona que sepa de su paradero o de algún indicio de su posible ubicación se contacte con las autoridades, pues su familia la espera y la extraña y desean que pronto regrese a casa.

Comunicarse a los números: 800 2 20 20 11 o 961 655 03 24

Rosas y globos blancos: así despidieron a Enya Vanesa, asesinada tras regresar de su clase de baile en Acapulco

El dolor y la tragedia llegaron a Acapulco, Guerrero, con el asesinato de la adolescente de 16 años, Enya Vanesa Pérez Bahena, quien desapareció el pasado 23 de abril tras asistir a una clase de baile. Dos días después su cuerpo sin vida fue encontrado en una barranca del puerto. Este jueves 27 de abril, familiares, amigos y compañeros de escuela dieron el último adiós a la menor, llevaron flores y globos blancos.

Leyenda

En Facebook, su hermana identificada como Candy Yunnuen, informó que la adolescente sería despedida este jueves e hizo un llamado a las personas que los quisieran acompañar, indicando que habría un camión para llevarlos, el cual salió a las 11 de la mañana de Funerales Acapulco junto a la carroza en la que iba el ataúd con el cuerpo, de allí se dirigió a Colegio de Bachilleres (Cobach) Plantel 7, después a la casa donde vivió Enya Vanessa y posteriormente al panteón de Las Cruces, donde la menor fue sepultada a la 1 de la tarde.

