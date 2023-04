Investigaba desapariciones en la Fiscalía de Tijuana y ahora busca a su hijo: Carlos salió de casa y ya no regresó

Carlos Ontiveros desapareció el 22 de abril en Tijuana, Baja California, su madre Diana Loza, extitular de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, lo busca desesperadamente, pidió a la población que en caso de que sepan cualquier información de su hijo se comuniquen con las autoridades.

“Era mi peor miedo, que me pasara esto con mi hijo”, relató Diana loza

Desapareció cuando iba a encontrarse con unos amigos Foto: FGE BC

En declaraciones a medios relató que diario habla con su hijo de 21 años y que el sábado en la mañana le dijo que estaba bien y que iba a encontrarse con unos amigos “él iba a ver a unos amigos que lo iban a llevar al lado de El Florido, no sé qué amigos, ni a qué domicilio, ni a que iba ir para allá y a partir de ahí el desapareció”.

“Cuando trabajas en Fiscalía y ves tantas cosas malas siempre tienes miedo que te pase a ti”, declaró Diana Loza.

“Cuando trabajas en Fiscalía y ves tantas cosas malas siempre tienes miedo que te pase a ti”, declaró Diana Loza. Foto: Especial

Diana refirió que el domingo que intentó hablar con él ya ni siquiera entraron los mensajes ni llamadas porque el teléfono estaba apagado, pensó que era normal que el teléfono se le apagara pero que se preocupó cuando su novia y amigos tampoco lo localizaron y la contactaron alarmados. De acuerdo a la ficha de búsqueda, Carlos fue visto por última vez en la colonia Colinas de California, mientras viajaba en su automóvil Nissan Sentra modelo 2008, color blanco, con placas de California.

“Ustedes saben lo grande que es Tijuana y no sabes por dónde buscar y hacia dónde ir, es pedir apoyo por todas partes para que algo me pueda servir para encontrarlo”, comentó Diana Loza.

Carlos fue visto por última vez en la colonia Colinas de California Foto: Especial

Detienen a sujeto con el carro de Carlos

Su madre compartió que días después un sujeto fue detenido con armas y drogas en el automóvil de su hijo y que el hombre no quiere dar información de su hijo, pidió a las autoridades que no lo vayan a dejar libre “porque te llegan rumores de que están ofreciendo dinero en FGR para dejarlo en libertad, para que solo quede por el robo del vehículo y no por la portación de arma y por la droga”.

Sus familiares piden comunicarse al 911, 089 o (664) 683 96 43 en caso de tener información Foto: Especial

Diana reconoció que en esta situación le llega mucha información sobre Carlos que es ciudadano estadounidense y vivía en Tijuana, “mucha gente te empieza a decir muchas cosas que tú no sabías y que no sabes si es verdad” añadió que desconoce si su hijo estuvo relacionado con drogas y por eso lo hayan privado de su libertad.

“En estos momentos yo me siento muy confundida, porque yo sabía una cosa de mi hijo y me empiezan a decir un montón de cosas muy diversas de él, yo lo único que quiero es encontrarlo donde quiera que él esté”, enfatizó Diana Loza.

Admitió que se ha sentido cobijada por parte de los Colectivos y de la Fiscalía del Estado Foto: Especial

Admitió que se ha sentido cobijada por parte de los Colectivos y de la Fiscalía del Estado, dijo que no tenía queja “a las autoridades si les quiero agradecer el apoyo que me han brindado” pero está desesperada porque sabe que las primeras horas son cruciales “se nos está acabando las horas, las probabilidades de encontrarlo con vida van disminuyendo”.

Carlos mide 1.70, es de complexión robusta, tez blanca, cejar arqueadas, ojos color café y cabello castaño claro. En los antebrazos tiene el tatuaje de un hombre y una mujer, la palabra "Amén" en los dedos de la mano y en el cuello dos pájaros.

Agradeció el apoyo que ha recibido de la sociedad y los Colectivos pero también pidió que si saben algo de su hijo Carlos Ontiveros Loza se comuniquen a los números 911, 089 o (664) 683 96 43 “yo se los pido de corazón por favor ayudenme a encontrarlo” y también aprovechó para mandarle un mensaje a su hijo “te amo mucho, te voy a buscar y te voy a encontrar donde estés”, puntualizó Diana Loza.

