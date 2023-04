¿Gobierno de EU participa en la trata de menores?: Tres testigos afirman que sí

Los congresistas de Estados Unidos tienen bajo la mira los casos de abuso infantil que sufren los niños migrantes que no fueron acompañados tras su traslado al país norteamericano. Ahora tres testigos hablarán —este miércoles— sobre los múltiples atropellos que padecen estos infantes, al menos así lo informó el canal de Fox News. Detallaron que una de las personas denunciará que el propio Gobierno se ha convertido en un "intermediario" del tráfico de menores.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

De acuerdo con las tres testigo, quienes más sufren de este tipo de abusos son los niños migrantes entregados a "patrocinadores" poco investigados. FOTO: Adobe Stock

Los periodistas accedieron a una copia del escrito

De acuerdo con la información internacional, un grupo de investigadores accedió a una copia del texto que se pronunciará durante la audiencia con el subcomité judicial de la Cámara de los Representantes. La denunciante Tara Lee Rodas, quien trabajó en la oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos será la que declarará en contra del mismo Gobierno. En el texto se lee lo siguiente:

"Pensaba que iba a ayudar a colocar a niños en hogares llenos de amor" —esto en referencia a sus inicios en este servicio—. "En cambio, descubrí que niños están siendo traficados a través de una sofisticada red que comienza cuando son reclutados en su país de origen, cruzan de contrabando la frontera de EU y termina cuando la Oficina de Reasentamiento de Refugiados entrega al niño a un patrocinador".

Luego de esto, tanto los traficantes como los cárteles los ponen a trabajar bajo condiciones pésimas para pagar "sus deudas" interminables. FOTO: Adobe Stock

Ella describe que algunos de estos patrocinadores son delincuentes e incluso miembros de organizaciones criminales de índole trasnacional. Detalló que utilizan a los infantes como "mercancías y activos que se utilizan para obtener ingresos".

"Estamos presenciando una explosión de tráfico laboral", expresó Tara Lee Rodas en su escrito.

Asimismo afirmó que el trabajo infantil es parte del problema, ya que al día de hoy "los niños trabajarán en mataderos, fábricas, restaurantes en turnos de noche" y todo con el fin de pagarle "sus deudas" a los contrabandistas además de los traficantes. Aclaró que estos niños también serán vendidos para el abuso sexual infantil.

"Hoy, niños llamarán a una línea directa para informar que están siendo abusados, abandonados y traficados. Durante casi una década, niños no acompañados han estado sufriendo en la sombra", agrega la testigo.

Por ello las tres mujeres le pedirán al congreso que se termine con esta práctica y que se mejore el sistema de manejo que actualmente se tiene con los menores de edad. FOTO: Adobe Stock

Aunada a esta declaración, otra mujer —que también comparecerá ante el subcomité— llamada Sheena Rodríguez, fundadora de la ONG Alliance for a Safe Texas, compartirá sus experiencias con niños y adolescentes que no fueron acompañados a la frontera. Según ella, los infantes le contaron que, en particular, los cárteles del crimen organizado transportaban a niños a través de México y los retenían en almacenes con guardias armados. Así como Tara Lee Rodas, ella también pedirá que se le ponga fin a la entrega de los menores de edad con calidad de migrantes a los famosos "patrocinadores".

La tercer testigo, llamada Jessica Vaughn proviene del Centro de Estudios de Inmigración. Ella pedirá a los congresistas eliminar el vacío legal que hace posible que el Gobierno opere "un programa masivo de captura y liberación de niños extranjeros que llegan ilegalmente". Asimismo, también condenará la práctica de entregar menores a "patrocinadores muy poco investigados (…), sin tener en cuenta su seguridad y bienestar". Recalcó que el actual sistema de manejo de los niños inmigrantes no funciona y que debe ser corregido lo antes posible.

Sigue leyendo: