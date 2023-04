Simulacro: China "invade" Taiwán, corta los cables de Internet usando una misteriosa flota "oscura"

China continúa con sus "roces" entre su vecino Taiwán y Estados Unidos. Sin embargo, la última acción que cometió en contra de la isla autónoma podría meterlo en un grave aprieto. Llevó a cabo un "simulacro de invasión" donde cortó cables de Internet a través de una "misteriosa flota oscura", una vez más... promocionando sus juegos de guerra. La intención fue aterrorizar a la población taiwanesa ante una posible irrupción arbitraria a sus tierras, al menos así lo han advertido los expertos que siguen de cerca el conflicto.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Ha aumentado la tensión entre los gobernantes de ambas naciones desde que Taiwán reforzó sus vínculos con Occidente. FOTO: AP

Pekín ya ha sido acusado de desplegar su "flota oscura"

Luego de que China llevara a cabo su "simulacro", finalmente fue acusado de desplegar sus buques espía disfrazados de barcos pesqueros, con los que supuestamente atacó la fibra óptica de Internet en Taiwán. El gigante asiático siempre ha considerado que la isla forma parte de su territorio y prometió volver a unirla con el resto de su territorio, incluso "por la fuerza" si es necesario. Cabe destacar que en los últimos meses se produjo un aumento de actividad militar en ambas regiones, pues no escatimaron en presumir sus aviones de guerra y barcos que simulan aislarla.

Los simulacros se intensificaron el año pasado, cuando un alto cargo político estadounidense visitó la isla, y el pasado fin de semana, cuando su presidenta, Tsai Ying-wen, visitó Estados Unidos. Pero por debajo del radar y lejos de sus amenazas belicosas y ruido de sables, China ha estado preparando el terreno para el aislamiento y la captura final de Taiwán. Los habitantes de las islas taiwanesas de Matsu —situadas a sólo 16 kilómetros del continente—, descubrieron recientemente que los cables de Internet que conectan con la pequeña nación insular habían sido cortados, una vez más.

Se cree que un barco pesquero chino fue quien cortó la fibra óptica de Internet en Taiwán. FOTO: Getty Images

Un pesquero chino y un carguero fue visto merodeando por la zona y ahora han sido señalados como sospechosos de lo que se cataloga como el 27º incidente de este tipo. Por su parte, el experto en el ejército chino del International Assessment and Strategy Center, Rick Fisher, aseguró que el corte de los cables de Internet son una parte clave de cualquier estrategia de invasión.

"Con el fin de lograr un bloqueo efectivo de Taiwán y maximizar la presión psicológica para forzar una rendición temprana, el corte de los cables de comunicación submarinos sería una prioridad muy alta para las primeras etapas de una invasión china. Cualquier corte previo a la guerra de cables de comunicación submarinos a las islas de Taiwán en alta mar constituiría una práctica para el Ejército Popular de Liberación." detalló Rick Fisher.

Por ello, cortar los cables de comunicación submarinos de las islas de Taiwán cercanas a la costa china tiene un considerable valor militar para China, ya que albergan valiosos sensores taiwaneses de recogida de información. Asimismo, este actuar funge como una advertencia para toda la nación. Los convierte en "rehenes hambrientos" pues despierta en la mayoría de la población temor de que los dirigentes comunistas chinos están listos para un ataque con el fin de ocupar sus tierras, "será horrible, para siempre.", puntualizó el experto.

Las islas Matsu de Taiwán han sido las que más han sufrido los cortes a su fibra óptica, pues en repetidas ocasiones se quedan sin Internet. FOTO: Getty Images

Cabe destacar que los cables de Internet, que pueden tener entre 2 y 5 centímetros de ancho que se envuelven en una armadura de acero en aguas poco profundas, donde es más probable que choquen con los barcos. Pero a pesar de la protección, los cables pueden ser cortados con bastante facilidad con anclas o redes de acero. Una investigación realizada en el 2021 encontró pruebas de que la flota pesquera estatal china podía ser una tapadera para operaciones de inteligencia. Así pues, un miembro senior de American Enterprise, Elisabeth Braw —que ha escrito mucho sobre la defensa de Taiwán—, externó que es muy poco probable que los cables se cortaran por accidente.

Todos los años se cortan cables accidentalmente en todo el mundo, pero en las islas Matsu los cables se cortan mucho más que la media mundial. Si hubiera sido un accidente, los barcos chinos tendrían más cuidado, pero sigue ocurriendo. Es muy provocativo y está diseñado para que Taiwán se sienta indefenso.", explicó Elisabeth Braw.

El corte de los cables no sólo está diseñado para ablandar psicológicamente a Taiwán, sino que sirve como "simulacro" de lo que China podría hacer antes de una invasión. Se ha ido perfilando una imagen más clara de cómo Pekín podría someter a la isla, y en general se considera que aislarla del mundo exterior es un primer paso esencial para que cualquier invasión tenga éxito.

"Si se piensa en cómo empiezan las guerras, se empieza por cortar las comunicaciones. Antes se destruía la torre de televisión, pero hoy en día se cortan los cables de Internet. Eso paralizaría el funcionamiento de la sociedad moderna y daría vía libre a cualquier atacante. No sólo dejarían de funcionar el Gobierno y los hospitales, sino también los ciudadanos de a pie y las empresas.", describió la experta.

Un piloto de combate chino fotografiado durante ejercicios recientes en Taiwán. FOTO: Eyevine

Elisabeth Braw cree que se podría paralizar un país moderno como Taiwán cortando sus cables, pues no se trataría sólo de la miseria de no poder hacer la vida cotidiana, todo se basa en la conectividad. Esto causaría disturbios, "que es un factor que no debemos subestimar.", y a su consideración sería tan brutal como un ataque militar. Finalizó su intervención diciendo que China no sólo está "perfeccionando sus técnicas", sino también la reacción de los militares taiwaneses y del resto del mundo.

¿Por qué Taiwán es un punto álgido entre EE.UU. y China?

La disputa sobre Taiwán se remonta a la guerra civil china, que terminó en 1949 con la victoria del Partido Comunista de Mao Zedong.

se remonta a la guerra civil china, que terminó en con la victoria del de Taiwán —con sólo 22 millones de habitantes — , fue reconocido como gobierno de China hasta 1971, año en que el continente ocupó su puesto en las Naciones Unidas.

—con sólo — fue reconocido como gobierno de hasta año en que el continente ocupó su puesto en las El depuesto líder chino Chiang Kaishek —que contaba con el apoyo de Estados Unidos —, huyó con su derrota a la isla de Taiwán, a unas 160 kilómetros de la costa continental.

—que contaba con el apoyo de —, huyó con su derrota a la a unas de la costa continental. Desde entonces, Taiwán ha desarrollado una identidad propia y se ha convertido en un próspero país democrático con estrechos vínculos con Occidente, en particular con Estados Unidos.

ha desarrollado una identidad propia y se ha convertido en un próspero país democrático con estrechos en particular con El partido dirigido por su actual presidenta, Tsai Ingwen, quien tiene como objetivo último la independencia.

quien tiene como objetivo último la independencia. Pero China sigue considerando que la isla forma parte de su territorio y ha prometido reunificarla por la fuerza si es necesario.

sigue considerando que forma parte de su territorio y ha prometido reunificarla por la fuerza si es necesario. Incluso la celebración de una votación sobre la independencia se considera el desencadenante de una guerra.

sobre la independencia se considera el Para ello, China ha invertido miles de millones en la modernización de su ejército, incluida la construcción de una flota de portaaviones a la altura de la Armada estadounidense.

ha invertido miles de millones en la modernización de su ejército, incluida la construcción de una flota de portaaviones a la altura de la Por su parte, el presidente Joe Biden ha declarado recientemente que Estados Unidos defenderá a Taiwán en caso de ataque chino.

ha declarado recientemente que defenderá a en caso de ataque chino. En los últimos años, las tensiones han ido en aumento, ya que las fuerzas aéreas y navales estadounidenses patrullan el mar que rodea Taiwán, para gran enfado de China.

y navales estadounidenses patrullan el mar que rodea para gran enfado de Aviones de guerra chinos sobrevuelan regularmente la isla, al tiempo que ha intensificado los ensayos de invasión.

Sigue leyendo: