IMÁGENES FUERTES | “¡Ya no me peguen!” Ladrón llora e implora piedad, casi lo linchan

Advertencia: el siguiente video contiene imágenes de violencia explícita

Un ladrón terminó llorando e implorando piedad luego de ser agredido por un grupo de pobladores que casi lo linchan, el hombre presuntamente intentó meterse a una vivienda para robar en Catarama, Ecuador y después intentó tirarse a un río, ya fue detenido por las autoridades locales.

La agresión quedó registrada en una grabación con 1:30 minutos de duración, en ella se observa como como hay varias personas alrededor de unos matorrales sosteniendo una cuerda, la jalan y logran sacar de entre las ramas al presunto delincuente, al salir inmediatamente un poblador enfurecido toma vuelo para aventarse encima, se quita y comienza a golpearlo en la cabeza con su puño.

La agresión quedó registrada en una grabación con 1:30 minutos de duración Foto: Especial

Aunque ya hay elementos policiacos estos no hacen más que limitarse a pedirle al agresor que pare, la grabación enfoca hacia otro lado y se escucha como lo siguen golpeando, aparentemente habrían llegado más personas a golpearlo, mientras el agredido berrea fuertemente pidiendo que se detengan.

Aunque ya hay elementos policiacos estos no hacen más que limitarse a pedirle a los agresores que paren Foto: Especial

“Ay, ay, ay, no me peguen” se escucha decir al presunto criminal, cuando la toma regresa se ve que otro habitante está encima de él golpeándolo en la cara junto a otras personas y nuevamente un policía se pone enfrente de la cámara mientras el agraviado dice llorando “no me peguen, ya, ya, ya”.

“Ay, ay, ay, no me peguen” se escucha decir al presunto criminal Foto: Especial

Después uno de los uniformados le dice a otro que ya se lo lleven y su compañero lo levanta, se ve que esta golpeado, solo trae un short enrollado pero cuando pasa entre los pobladores nuevamente es agredido por el tumulto de personas que está ahí y nuevamente no se ve la golpiza porque hay personas delante de la cámara, se escucha que el ratero sigue berreando y cuando la toma vuelve a abrir se ve en el suelo mientras otros hombres lo patean, con señas los policías dicen que es suficiente y se lo llevan semiagachado, ahí termina la grabación. Según la cuenta @NotiViralesEc esto sucedió en el Canton Urdaneta de Los Rios en la ciudad de Catarama.

Las contrataron para cantar y sus cuerpos aparecieron enterrados cerca de un río

Un triple feminicidio conmocionó a la sociedad de Ecuador, tres jóvenes cantantes fueron brutalmente asesinadas tras ser contratadas para amenizar un evento y sus cadáveres aparecieron cerca de la ciudad Quinindé, las autoridades locales ya investigan los hechos.

Las víctimas fueron identificadas como Nayeli Tapia, Denisse Reyna y Yuliana Macías, de acuerdo al medio El Mercurio, fueron reportadas como desaparecidas en Santo Domingo de los Tsáchilas desde el martes, sus restos fueron encontrados hasta el viernes 7 de abril.

Las jóvenes tenían entre 20 y 25 años Créditos: Especial

Unos pescadores que trabajaban a orillas del río Esmeraldas, cerca de Quinindé descubrieron el primer cadáver de una mujer y luego encontraron otros dos al excavar en el sitio por lo que dieron aviso a las autoridades, la Policía Nacional se trasladó al lugar para reconocer los cuerpos.

El general Fausto Buenaño, comandante policial de Esmeraldas, refirió que las mujeres presentaban heridas causadas por arma cortopunzante, posiblemente un machete. Fuentes extraoficiales aseveran que presentaban huellas de tortura, fueron degolladas que sus cuerpos estaban maniatados, aseveran que alguien habría rociado ácido para que se descompusieran más rápido los restos.

Las jóvenes tenían entre 20 a 25 años, fueron llevadas al centro forense de la ciudad de Esmeraldas precisó la fiscal del caso, Patricia Pilar. La Policía Nacional está a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de los hechos violentos. Sus restos ya fueron sepultados por sus familiares en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El Comercio detalla que Macías estudiaba canto con Reyna, las dos tenían más cercanía debido a que mantenían su residencia en Santo Domingo de los Tsáchilas. Reyna cursaba el tercer semestre de la carrera de Agropecuaria de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Tapia, nació en Santo Domingo pero vivía en Quito. Mantenía contacto permanente con sus amigas, para mantener con vida el sueño de ser artistas famosas.

