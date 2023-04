Increíble: reservó un vuelo desde Portugal y se dio cuenta que viajaría solo en el avión

Un hombre muy afortunado de Lytham St Annes —localidad situada en el condado de Lancashire—, Inglaterra, Reino Unido, vivió el sueño de todo viajero, trasladarse en un avión comercial sin ningún otro pasajero más que él y la tripulación. El glorioso momento vino acompañado de un registro de equipaje sin fila, un aeropuerto prácticamente vacío y la sorpresa de ser el único que abordó la aeronave. Identificado como Paul Wilkinson, este sujeto fue llamado por el personal de la cabina como "rey" y todo el tiempo se le brindó un servicio VIP.

Escogió los asientos, el baño y hasta se tomó fotos con el personal del avión. FOTO: Especial

Paul Wilkinson de 65 años se encontraba en la capital de la región de Algarve en el sur de Portugal, Faro. Programó su regreso a Inglaterra el pasado 30 de marzo pero comenzó a entrar en pánico cuando llegó pues no había nadie formado ni a la hora de pasar el equipaje ni al momento de abordar el avión que lo llevaría de regreso a casa. Asustado le preguntó al personal del aeropuerto si su vuelo se había retrasado o en el peor de los casos cancelado, pero le respondieron que él era su invitado VIP y que sería el único a bordo.

Aunado a esto, el gerente de proyecto, Paul Wilkinson, no solo viajó solo en el avión Jet2, también abordó un autobús de lanzadera doble solo y ya en el aeropuerto pudo elegir los asientos del vuelo. Detalló que la tripulación de la cabina lo trató como a la realeza y lo llamó "Rey Paul" durante todo el traslado, mientras se estiraba en la primera fila e incluso conversó con el capitán antes del despegue.

"Era como estar en mi propio jet privado. Alguien me dijo que un jet privado está en la región de 28 mil libras esterlinas y probablemente nunca vuelva a suceder. No había nadie en la puerta, lo que me pareció extraño. Hablé con los comisarios que esperaban para tomar los pasaportes y me dijeron: oh, señor Paul, usted es VIP hoy. Está volando solo.", detalló Paul Wilkinson.