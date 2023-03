VIDEO | Otro tren de carga descarrila en Ohio: piden a habitantes resguardarse

Nuevamente Ohio es escenario de un descarrilamiento de un tren de carga, el hecho ocurrió en Springfield, la tarde de este sábado 4 de marzo. A manera de precaución, la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado Clark pidió a los habitantes resguardarse, aunque aún no se informa si transportaba materiales peligrosos. En el lugar trabajan equipos de emergencia para atender la situación. Al menos 20 vagones sufrieron el accidente, el segundo en el estado en las últimas semanas.

El accidente ocurrió cerca de la feria del condado de Clark, a causa de este hecho, alrededor de 1,500 habitantes se quedaron sin luz. Cabe señalar que el tren descarrilado pertenece a Norfolk Southern, la misma compañía responsable del descarrilamiento tóxico en East Palestine, ocurrido el mes pasado, acontecimiento conocido como “Chernóbil en Ohio”.

Medios de comunicación informaron que en el sitio se encuentran funcionarios locales y estatales, incluida la División de Bomberos de Springfield y el Departamento de Policía de Springfield. The Columbus Dispatch informó que en el tren de 212 vagones no viajaban pasajeros, además agregó que un portavoz de Norfolk Southern dijo que no transportaba materiales peligrosos, a diferencia del medio accidentado en East Palestine.

Shawn Heaton dijo al periódico Springfield News-Sun que estaba esperando en la intersección cuando el tren la cruzó y él pudo capturar el inicio del descarrilamiento en video. “Estaba justo allí y jugando en mi teléfono y luego escuché un fuerte estallido. Fue cuando comencé a grabar”, detalló Heaton. “Cuando escuché el golpe, salieron todo tipo de restos y metal de debajo de los vagones y fue entonces cuando empecé a grabar y se podía ver cómo comenzaban a saltar de las vías”.

