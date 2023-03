VIDEO | Persecución en Baltimore: roba un carro, choca, aplasta a un peatón y le cae un edificio encima

El pasado 8 de febrero del año en curso, una persecución policial en Baltimore —ciudad de Maryland— dejó un muerto y ocho personas heridas debido a un inesperado choque de tránsito. Lo más impactante del caso es que los oficiales que iban tras el ladrón de automóviles terminarán siendo investigados y juzgados por participar indirectamente en el accidente vial. Lo que sucede es que la policía no puede perseguir un automóvil si la infracción inicial es solo un delito contra la propiedad, es decir, el robo de vehículos... sin embargo, en el momento en el que consideren que es una amenaza inmediata, se les permite seguirlos.

Chocan dos automóviles y del impacto derrumban un edificio

Las impactantes imágenes nos muestran como un Hyundai Sonata cruza un semáforo en rojo y se estrella contra un automóvil sedán de color anaranjado y debido a la velocidad a la que iba derrumba el frente de un edificio. A la par, vemos cómo un peatón que iba caminando sobre la acera es alcanzado por el carro negro y queda debajo de los escombros. De acuerdo con los medios locales, el acusado de todo este desastre intentaba escaparse en el vehículo fabricado por la marca surcoreana.

Cabe destacar que el video fue publicado por la Oficina del Fiscal General de Maryland, quien dijo investigará el caso por los muchos hechos que ocurrieron en cuestión de segundos. Afortunadamente, el edificio que se desplomó estaba vacío, pero el haberse cruzado el semáforo provocó que ambos automóviles terminaran bajo los escombros, tal y como se ve en el video. Las autoridades también informaron que la víctima impactada por el Hyundai Sonata de color negro, era un hombre llamado Alfred Fincher de 54 años.

Momentos antes de que el peatón se viese involucrado en el accidente vial. FOTO: Captura de Video

Desgraciadamente fue declarado muerto en el lugar, junto con otras ocho personas que salieron gravemente heridas. Aunque el hecho fue espeluznante, el conductor del automóvil que generó toda esta persecución, fue arrestado inmediatamente y puesto a disposición de la oficina del fiscal general. Y es que en otro video captado con la cámara de pecho del oficial, se ve cómo el ladrón logra sobrevivir al derrumbe y se le pide salir del carro con las manos visibles. Asimismo, otros elementos policiales llegan al lugar para sacar a los atrapados entre los escombros. Ahora sabemos que el presunto culpable se llama Shawn Lee Brunson y ya ha sido acusado por cometer varios crímenes.

Dos conductores y tres pasajeros lastimados

El medio local CBS Baltimore confirmó que además de los conductores de los respectivos automóviles, tres pasajeros resultaron heridos. Por este hecho, los oficiales involucrados en el incidente serán investigados por la División de Investigación Independiente del fiscal general, que tiene la tarea de investigar todas las muertes involucradas por los policías del estado. Cabe recalcar que la rama fue creada en 2021. La excusa de incriminar a las autoridades salió debido a que el policía de la radio le dijo al presencial Devin Yancy que "simplemente lo dejara ir" mientras el Hyundai aceleraba y superaba los límites de velocidad. Poco después de esa indicación, el orador del despacho le dijo al oficial que el automóvil se había estrellado contra un edificio.

Los autos chocaron entre sí, pero el Hyundai Sonata de color negro impactó directamente en el edificio, atropellando al peatón y derrumbando la fachada. FOTO: División de Investigaciones Independientes de la OAG de Maryland/YouTube

El subcomisionado de la policía de Baltimore, Richard Worley, dijo en una conferencia de prensa —después del accidente— que no creía que los oficiales persiguieran el automóvil con el afán de generar tal caos, sino que “trataron de detenerlo”. Sin embargo, el abogado que representa a la familia de Fincher —el peatón fallecido en el incidente— argumentó que “el oficial no interrumpió la persecución”. Y es que según los informes, la política Baltimore dicta que los oficiales no pueden perseguir a los delincuentes en este tipo de circunstancias... a menos de que de verdad atente el bienestar de terceros, lo cual es lo que se justifica en este caso.

Por su parte, la oficina del fiscal general dijo que el accidente mortal ocurrió después de un “intento de parada de tráfico”. Por lo que los oficiales que siguieron al Hyundai Sonata de color negro hasta el área de Sinclair Lane y North Wolfe Street, serán investigados y juzgados hasta donde estipula la ley, al menos así lo detallaron el pasado 10 de febrero que se anunció el comienzo de las indagatorias.

Desgraciadamente los policías involucrados en el accidente serán juzgados por la División de Investigación Independiente del fiscal general, debido a que se les había ordenado no seguir el automóvil robado. FOTO: División de Investigaciones Independientes de la OAG de Maryland/YouTube

