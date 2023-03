VIDEO | un imposible y pavoroso evento paranormal aterra a una mujer: “Creer o reventar”

Jimena Barón, una actriz argentina, compartió un aterrador video en donde experimentó una experiencia paranormal cuando fue a visitar a una amiga a su casa. En el clip que compartió en sus redes sociales, se ve a la famosa sudamericana cuando de pronto se levanta sobresaltada de su asiento mientras estaba en el patio del hogar.

Aunque la histriónica conocida como “La Cobra” en un principio dijo que pensó que se trataba de una broma de su novio Matías Palleiro, quedó asustada al ver que no había nadie más cerca de ella. En el metraje grabado por una de las cámaras de seguridad de la vivienda, se observa cuando la mujer está sentada, se levanta y voltea sorprendida al ver que nadie estaba detrás de ella.

“Juro que me tocaron la espalda”

En una de sus historias de Instagram, Barón explicó que aquel sintió que alguien le tocó la espalda de manera fuerte, por ello la reacción que tuvo de sobresalto. “No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una joda, señaló.

Pero tras mostrar el video, los seguidores de la famosa argentina le indicaron un par de observaciones que dejaron helada a La Cobra. En el primero de ellos, los internautas indicaron que se ven unos dedos en el momento previo cuando Jimena Barón se levanta asustada por el fuerte golpe que sintió.

Jimena Barón tuvo un encuentro con lo paranormal. Foto: IG

De manera que los fans de la argentina encerraron en un círculo rojo cuando los dedos aparecen en el hombro derecho de la mujer. Mientras que en el segundo momento terrorífico, ahora se aprecia que hay una silueta, como el de una cara que está del lado izquierdo de Jimena a la altura de su cabeza. Tanto los seguidores de la mujer como por ella misma, aseguraron que era la silueta de un niño.

“Tiene razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás”: Jimena Barón.

Asimismo, Barón señaló: “Gente es la casa de mi amiga a donde vengo hace 9 años y jamás pasó nada. Tampoco nunca me había pasado esto. No se que mas decir (sic) ni pensar, pero su veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada”, relató la aterrada mujer

El momento cuando los dedos aparecen. Foto: Especial

Aunque la actriz confirmó que fue víctima de una experiencia paranormal que no puede explicar, trata de no pensar en ello y mantenerse positiva para que no le afecte, ya que tras el análisis del video que le hicieron sus fans, afirmó que no pudo dormir. “Dormí mal, tuve pesadillas porque estaba obviamente muy sugestionada y asustada.

Nose (sic) que más contarles que los que les mostré ayer. Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme los leo”, precisó la mujer. Asimismo, Jimena Barón agregó:

“Trato de pensar cosas lindas, porque no creo encontrar mucha explicación, creer o reventar. Fue realmente raro”.

RMG