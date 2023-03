Mahatma Gandhi dormía desnudo con niñas de 7 años: las polémicas que rodearon al líder espiritual

Han pasado más de 75 años del asesinato de Mahatma Gandhi, el líder espiritual y activista más recordado del siglo XX por impulsar el movimiento de la no violencia así como la independencia de la India en 1947; para muchos sus enseñanzas siguen estando vigentes en la actualidad.

Fue asesinado por un radical hace 75 años Foto: Especial

Su objetivo era ayudar a los más pobres, alcanzar la justicia social y la concordia entre religiones. Demostró al mundo entero que la violencia no tiene cabida en la lucha por la dignidad de un pueblo. Por esto lo llamaron Mahatma, que significa “alma grande”.

Sin embargo, su modo de proceder ha dividido opiniones entre la sociedad, mientras algunos aplauden sus métodos otros ponen en duda sus verdaderas intenciones.

Dormía con menores de edad

Decidió hacer voto de castidad para alcanzar la plenitud espiritual, el también político consideraba el sexo como "lujuria". Y aseguró que la relación con su esposa Kasturba se había vuelto espiritual gracias al celibato. Pero lo que causa polémica es que el líder decidía ponerse a prueba durmiendo desnudo con niñas de 7 años en adelante, incluso una de ellas era su sobrina de 18 años. Cuentan que tenía una asistente, también con ella dormía y se bañaba. Él aseguraba así lograba contener sus impulsos y demostraba que era incapaz de engañar a alguien.

Aseguraba que al dormir así lograba contener sus impulsos Foto: Cortesía

Incluso predico que los hombres y mujeres debían evitar el sexo en el matrimonio, que solo debía ser para procrear y hasta les recomendó tomar baños con agua fría para controlar el deseo sexual. Hay quienes dicen que su repulsión al sexo fue porque cuando su padre murió, él mantenía relaciones sexuales con su esposa, eso lo hizo sentirse culpable y generar una aberración al acto sexual.

Racismo

Algunos historiadores lo acusan de racismo y clasismo debido a que en algunos escritos considera inferior a la población afroamericana, incluso describe a los africanos como “salvajes”. Los escritores sudafricanos Ashwin Desai y Goolam Vahed afirman que durante su estancia en África, mantuvo la lucha india separada de la de los africanos y las personas de color. Incluso la Universidad de Ghana retiró una estatua suya que había en el campus. Aunque algunos expertos señalan que esa mentalidad de Gandhi cambió con el tiempo.

¿Amigo de Adolf Hitler?

Su relación con el líder alemán Adolf Hitler también ha sido criticada, debido a que salieron a la luz algunas cartas firmadas por el activista como “su más sincero amigo”, en realidad los escritos son para pedirle que no inicie una guerra, pero muchos no conciben que, siendo Gandhi el promotor de la paz, se dirija al Fuhrer de esa manera. Hay quienes creen que no intervenía en el conflicto debido a que una victoria para Alemania significaría la derrota de Inglaterra y podría ser algo positivo para India. También estuvo en contacto con Benito Mussolini de Italia, especialistas aseveran que se sentía atraído por algunas de sus reformas.

Le escribió una carta a Hittler y a firmó como “su más sincero amigo” Foto: Especial

Lo acusan de dejar morir a su esposa

Kasturba Gandhi falleció el 22 de febrero de 1944 a los 74 años en el Palacio del Aga Khan; sin embargo, si su esposo hubiera permitido que se le suministrarán antibióticos se hubiera salvado, pero no lo aceptó debido a sus creencias naturistas.

No permitió que su esposa recibiera medicamentos Foto: Especial

En una carta reveló que su hijo era un violador

En tres cartas, el pensador reconoció que su hijo Harilal había abusado de una menor y manifestó su preocupación por el comportamiento. La menor a la que se refería podría ser la hija de Harilal o de Manu Gandhi, hija de Jaisukhlal, sobrino de Mahatma. Las cartas revelan que no llevaba buena relación con su primogénito, las adquirió una casa de subastas a través de descendientes del reconocido abogado.

"Debes saber que tu problema se ha vuelto mucho más difícil para mí, incluso aún más que nuestra libertad nacional. Manu me dice una serie de cosas peligrosas sobre ti. Ella dice que la habías violado, incluso antes de que tuviese ocho años y que estaba tan mal herida que tuvo que tener tratamiento médico", escribió Gandhi a su hijo en 1935, de acuerdo a información publicada por El Mundo.

En 3 cartas deja en evidencia que su hijo era un abusador Foto: Especial

¿Quién era Mahatma Gandhi?

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en el pueblo de Porbandar, en el actual estado de Gujarat, en la India cuando era una colonia británica, estudio derecho en la University College de Londres. Ejerció por veinte años en Sudáfrica experiencia que le abrió los ojos ante la discriminación racial de la población blanca hacia la “de color” (africana e hindú), la cual incluía la carencia de igualdad de derechos. Así, en 1906 se impuso a la llamada Ley negra, dando inicio a su movimiento de activismo y resistencia con no violencia.

En 1915 regresó a la india, la Ley negra era una realidad ahí también, obligaba a todos los indios de ocho años en adelante a inscribirse ante las autoridades inglesas y a llevar consigo una tarjeta de identidad con sus huellas dactilares. Dentro de su táctica de protesta, relacionada con la desobediencia civil y el desarrollo de acciones no violentas, como la Marcha de la Sal de 1930, o el boicot a la empresa textil inglesa Lancashire, que con su producción en masa había destruido a la tradicional labor de rueca y telar hindú, logró un cambio político, social y cultural, que resultó en la independencia de India el 14 de agosto de 1947.

Los británicos cedieron, pues debían reorganizar su propio país tras la segunda guerra mundial, pero el territorio de la India fue dividido en dos: la India, con mayoría hindú, y Pakistán, con mayoría musulmana. Gandhi siguió luchando entonces, en busca de la reconciliación entre ambos fragmentos sociales y la reintegración de la comunidad. El 30 de enero de 1948, fue asesinado. Siempre manifestó su rechazó a cualquier forma de violencia, incluso para oponerse a la que continuamente sufrían por parte de las tropas coloniales.

Tras casi 60 años de lucha pacífica logró ver la independencia de su país Foto: Especial

Gandhi protagonizó huelgas de hambre, protestas pacíficas en las minas y fábricas, fomentó boicots contra los productos ingleses y llamó a sus seguidores a desobedecer leyes discriminatorias. A pesar de que los ingleses respondían de forma violenta, logró que el pueblo se mantuviera firme en el camino de la no violencia. Su fuerza residía en la unión: si la mayoría de la población desafiaba el sistema colonial, éste terminaría por quebrase.

Tras casi 60 años de lucha pacífica logró ver la independencia de su país de una de las mayores potencias europeas, sin haber disparado una sola bala. Pero, más allá de lograr la independencia política, Gandhi apaciguó numerosos conflictos, abogó por la convivencia pacífica entre hindúes y musulmanes y logró reducir la discriminación entre castas, mejorando las condiciones de vida de las más desfavorecidas.

Su lucha solo se detuvo cuando fue asesinado de un disparo por un radical, pero su legado continúa vivo.

Frases de Mahatma Gandhi

“La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales”.

“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”.

"Un cobarde es incapaz de mostrar amor; hacerlo está reservado para los valientes".

"La no violencia no es una prenda que uno se pone o quita a voluntad. Su lugar reside en el corazón y debe ser una parte inseparable de nuestro ser”.

“Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”.

Datos curiosos

Fue nominado cinco veces al Nobel de la Paz

Recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma

Era vegetariano

