Gandhi se volvió al celibato después de este TRAUMATIZANTE encuentro íntimo

La vida de Gandhi fue una constante lucha contra su apetito sexual, el filósofo pacifista estaba convencido de que todo lo relacionado con el placer sexual atentaba contra el logro de la verdad, el descubrimiento del ser y la búsqueda final de Dios. Sin embargo esto no siempre fue así. Hubo un momento de la historia de Gandhi, donde se dejó llevar por la pasión, pero como en muchas otras historias, no tuvo un desenlace muy afortunado.

La vida de Gandhi cambió a los 16 años. Su padre Kaba Gandhi falleció y a pesar de lo traumático de el acontecimiento, no fue el solo hecho de la partida física de su padre, sino por la forma en la que recibió la noticia, según el libro 'Memorias en donde revela lo que pasó.

Resulta que la noche en que todo ocurrió, sus familiares se estaban turnando para cuidar a su padre, quien estaba muy enfermo. Él estaba al pie del cañón, pero uno de sus tíos decidió tomar su puesto para que él pudiera descansar un poco, así que aceptó.

Momento incómodo

Cuando llegó a su habitación, vio a su esposa plácidamente dormida, pero al verlo llegar se despertó y decidieron tener relaciones. En pleno auge del acato, un criado entró y dio la terrible noticia: Su padre había fallecido. Después de este momento, Gandhi sintió muchísima culpabilidad y recordaba el episodio con gran vergüenza.

“Si la pasión animal no me hubiese cegado, me habría evitado la tortura de la separación en sus últimos instantes.”, declara en el escrito.

Después de eso, Gandhi que siempre se consideró a sí mismo un ser lujurioso, quien admitió con profunda tristeza y vergüenza que este hecho marcó su vida para siempre. De hecho, pasado algún tiempo, Gandhi decidió volverse al celibato y tras un largo proceso pudo desprenderse del deseo sexual.

"Mi pensamiento se hallaba aprisionado en aquellos instantes por las garras de la lujuria. Me costó mucho tiempo liberarme de la lujuria y tuve que pasar por duras pruebas antes de lograr superarla… La pobre criatura que tuvo mi esposa después de aquella noche, apenas llegó a vivir 3 o 4 días, no podía esperarse otra cosa.” se lee en el volúmen.

