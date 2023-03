Con un bate, Donald Trump amenaza y se burla del fiscal que lo investiga por sobornos: "Te voy a matar"

Después de que esta mañana el ex presidente Donald Trump amenazara con "muerte y destrucción" en caso de que se le detenga por el caso de Stormy Daniels, sus intimidaciones no cesan, por el contrario va contra las personas que no estén de acuerdo con él o en este caso con quien lo acusa de manera fiscal.

Trump volvió y en pocos días ha lanzado severas advertencias a sus oponentes, esta vez lo hizo en contra Alvin Bragg, fiscal de Manhattan quien lo ha acusado sobornos y por un presunto pago de dinero secreto otorgado a la estrella porno Stormy Daniels. Fue mediante su red social Truth Social, donde intimidó al funcionario con una fotografía.

En la publicación que fue hecha esta madrugada, se ve a Trump sosteniendo un bate de béisbol junto a una foto de la cara de Alvin Bragg. La amenaza produjo una ola de críticas y se comenzó a pedir que se tomen medidas contra el empresario por tratar de amedrentar a un fiscal, lo que sería otro cargo como delito de acoso.

La amedrentación fue hecha en una publicación de Truth Social

Amenazan de muerte al fiscal que investiga a Trump y envían sobre con polvo blanco

Casualmente, después de la polémica publicación, un polvo sospechoso fue enviado a la oficina del fiscal en el Bajo Manhattan este viernes, al parecer el polvo se encontró en un sobre, marcado como "Alvin", entregado por el Servicio Postal de Estados Unidos a la sala de correo, la carta decía: “ALVIN: ¡TE VOY A MATAR!!!!!!!!!!!!!” según NBC News , quien informó que el FBI ahora se encuentra investigando.

Trump ha regresado envuelto en fuertes polémicas que lo podrían llevar a la cárcel

Pero esta no ha sido la única forma de intimidar al juzgado de Manhattan, a inicios de esta semana se dio la alerta de un par de amenazas de bomba. El fiscal de distrito informó que la emergencia se contuvo de inmediato y que la Unidad de Servicios de Emergencia de la policía de Nueva York y el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva York determinaron que no había ninguna aparato explosivo.

