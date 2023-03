Edmond Mulet ofrece un gobierno “cabal”: correcto, decente, vertical y transparente

Para Edmond Mulet, aspirante a la Presidencia de Guatemala del partido Cabal, su país está inmerso en un proceso de degradación en todos los niveles, pero destaca la corrupción, que provoca una crisis migratoria y violencia.

El diplomático e internacionalista dijo, en entrevista con El Heraldo de México, que se candidatea por segunda ocasión de manera “cabal” porque “es indispensable que se participe aprovechando esta oportunidad única, la última que tiene Guatemala para cambiar el rumbo”.

“Estamos determinados a participar en las elecciones del próximo 25 de junio, porque si no lo hacemos, nos vamos a convertir en un Estado fallido. Y ahí están todos los índices y todas las cifras. Eso no miente”.

Mulet dijo que Guatemala es de los pocos países del mundo que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano en los últimos 20 años.

Asimismo, destacó que ha aumentado la pobreza general, que Guatemala está entre los últimos seis de los 193 países del mundo con los mayores niveles de mortalidad infantil, la calidad de la educación de las peores, la infraestructura, la inseguridad y niveles de corrupción "increíbles”.

“El Estado, el gobierno ya no está al servicio de la gente, está al servicio de élites, de grupos, de sectores, de la vieja política. Y eso lo vemos todos los días en Guatemala”, resaltó.

“Reconocemos que en cuatro años es imposible (cambiar las cosas), realmente sería irresponsable y demagógico decir lo contrario. Pero es cambiar las bases y el rumbo, para que no vayamos a este precipicio”.

Hay un nihilismo profundo. La gente no cree en nada ni en nadie porque los políticos no han sido congruentes. “Por ejemplo, Guatemala tiene 22 diputados en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Cada uno de ellos gana en dólares una enorme cantidad de dinero y no hacen nada”, dijo.