Crisis financiera en Estados Unidos: últimas noticias 14 de marzo

La quiebra del Silicon Valley Bank desató las alarmas en el sistema financiero de los Estados Unidos, temerosos de que se provoque un efecto dominó que afecte de forma radical a otras entidades bancarias. Esto no había sucedido desde 2008, cuando el banco Washington Mutual anunció su bancarrota.

Durante el fin de semana se anunció la caída de una segunda entidad financiera, Signature Bank, lo cual reavivó las alertas en el campo. El lunes 13 de marzo, el gobierno de Joe Biden anunció un paquete de medidas urgentes para tratar de paliar los efectos de ambos cierres.

La caída el viernes del Silicon Valley Bank preocupó a los expertos. Foto: AFP

CEO de Silicon Valley Bridge Bank pide a los clientes que vuelvan a depositar sus fondos

La tarde de este martes Tim Mayopoulos, CEO del Silicon Valley Bridge Bank, pidió a sus clientes que regresen parte de sus fondos al banco. "Si usted, las empresas de su cartera o su empresa movió fondos durante la última semana, considere volver a mover algunos de ellos como parte de una estrategia de diversificación de depósitos seguros. También estamos en funcionamiento para cualquier cliente nuevo. Estamos abriendo activamente nuevas cuentas de todos los tamaños y haciendo nuevos préstamos", escribió.

Apollo, Blackstone y KKR se interesan por los activos de Silicon Valley Bank

Apollo Global Management Inc, Blackstone y KKR & Co manifestaron su interés por una cartera de préstamos del Silicon Valley Bank (SVB), filial del desaparecido SVB Financial Services Group, según información de Bloomberg News este martes. La cartera de préstamos se considera una compra atractiva y no fue un factor que contribuyó a una corrida bancaria que causó la desaparición de SVB, según el informe.

Moody's rebaja la perspectiva para todo el sector bancario de EU

Este martes Moody's Investors Service rebajó su perspectiva para todo el sector bancario de Estados Unidos, después de colocar a seis bancos estadounidenses en revisión por posibles rebajas de calificación crediticia, tras el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) la semana pasada. De acuerdo con la firma de calificación crediticia se espera que más bancos se vean presionados tras la quiebra de SVB, en particular aquellos con grandes reservas de depósitos no asegurados y bonos del Tesoro a largo plazo cuyo valor se ha desmoronado.

Moody's considera limitado el riesgo de contagio a Europa de quiebra de bancos en EU

Las turbulencias en el sector bancario estadounidense tras la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) deberían tener un impacto limitado en los bancos europeos, que están organizados de forma diferente, indica una nota publicada el martes por la agencia de calificación financiera Moody's. "La estructura de los balances de los bancos europeos limita el contagio", afirmó Moody's, que también rebajó la perspectiva del sector bancario estadounidense de estable a negativa.

Para justificar su postura, la agencia cita una mayor proporción de depósitos en el banco central por parte de los bancos europeos.

Bolsas asiáticas cierran con bajas tras colapso de SVB

La bolsa de Hong Kong cerró este martes en fuerte baja de más de 2 por ciento, mientras otras bolsas asiáticas reaccionaron con temor a un posible contagio por el colapso del banco californiano Silicon Valley Bank.

El índice Hang Seng de Hong Kong se hundió 2.27 por ciento, o 448,01 puntos a 19,247,96.

En Japón, el índice de referencia Nikkei 225 perdió 2.19 por ciento, o 610,92 puntos, para cerrar en 27.222,04 puntos.

Pérdidas para empresas tecnológicas

El cierre del Silicon Valley Bank afectó sobre todo a start ups tecnológicas y empresas del mismo sector, las cuales se sumen en la incertidumbre sobre sus depósitos y financiamientos que quedaron en la incertidumbre.

La empresa tecnológica Roku es una de las grandes afectadas por el cierre del SVB. De acuerdo con sus representantes, tenían alrededor de 487 millones de dólares depositados en el banco, la gran mayoría de ellos sin asegurar. Representan el 26 por ciento del total de su capital.

Roblox, dedicada a los videojuegos, perdió el 5 por ciento de su capital, mientras que BlockFi, empresa de préstamos en criptomonedas, perdió el crédito que le permitiría sobrevivir a la bancarrota.

Bancos pequeños en California y Utah siguen en riesgo. Foto: AFP

Otros bancos en riesgo

Aunque Silicon Valley Bank y Signature Bank son las instituciones financieras más importantes que han cerrado actualmente, no son las únicas que están en riesgo. Otras decenas de bancos pequeños y medianos están en riesgo.

Es el caso del First Republic Bank, que perdió un 62 por ciento de su valor en la sesión del lunes. Una inyección de capital por parte de JP Morgan Chase evitó que se convirtiera en el tercer banco en desaparecer.

Otras instituciones financieras, Western Alliance Bancorp y PacWest Bancorp cayeron un 60 y un 34 por ciento, mientras que la volatilidad puso en riesgo a bancos regionales en California y Utah.

First National Bank es otro de los bancos que ha resultado afectado. Foto: AFP

Los gigantes financieros norteamericanos no se salvaron de la turbulencia. Citigroup perdió 7 por ciento y Wells Fargo cayó un 6 por ciento en los mercados de shares. El índice de Standard and Poor’s para mercados regionales disminuyó un 11 por ciento.

Sigue leyendo

Derrumbe para el peso por el nerviosismo del desplome del Silicon Valley Bank

¿Qué pasa en EU? Quebraron dos bancos, pero Joe Biden pide "tener confianza" en el sistema

Crisis financiera en EU: quebraron dos bancos este fin de semana, ¿qué pasará con los ahorros de los clientes?