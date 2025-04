¿Beatriz Gutiérrez Müller como rectora de la BUAP?

Si camina como ganso, nada como ganso y grazna como ganso, seguramente es la gansa cansada…



Les cuento lo anterior porque en la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) este año habrá elecciones para elegir a su nuevo(a) rector(a). Y aunque no sería sorpresa que la doctora Lilia Cedillo quisiera la reelección, como suele sucede en estos procesos, pareciera que no es la única que está buscando la rectoría de esta importante universidad. A últimas fechas se escucha que otra doctora, Beatriz Gutiérrez Müller, ex NO primera dama, busca la rectoría de la poblana universidad.



Algo sucede sin lugar a dudas, pues la BUAP, que ha mantenido paz y calma estudiantil al menos los últimos 40 años, en fechas últimas bastó que su escuela de Medicina decidiera ponerse en huelga para que el resto de las facultades siguieran tan excepcional situación. Raro.



Esa casa de estudios continuó con clases virtuales (si bien no en su totalidad), pero los diversos campus no ofrecían más que servicios administrativos muy básicos. Luego, sorpresivamente, la Facultad de Medicina retomó sus clases, mas el resto continuó en paro de labores.



A ver si lo anterior cambia esta semana. La rectora Cedillo anunció que las instalaciones volverán a funcionar y que las clases serán presenciales. Y que también continuarán las mesas de diálogo en las facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Lenguas y Físico-Matemáticas.



Necesario hacer un paréntesis histórico: en 1968 y en 1972, los estudiantes de la entonces UAP Universidad Autónoma de Puebla (UAP) tiraron a dos gobernadores. Primero a Aarón Merino Fernández, luego al general Rafael Moreno Valle (abuelo del otro Rafael…). Las pugnas en ese momento eran entre liberales y adeptos muy de izquierda dentro y fuera de la UAP. Uno de los resultados de esto fue una escisión académica de la cual nació la UPAEP (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla), aunque esa es otra historia.



En los siguientes años, la UAP ha tenido paros mínimos, solicitudes a todos los gobiernos, sobre todo por cuanto a mayor seguridad, más presupuesto y apoyos de todo tipo, pero nunca se llegó a un paro mayor como el que acaba de suceder en la hoy BUAP.



¿Quién, por qué y para qué hacer un ruido innecesario en una universidad autónoma y pública que no se metía en problemas? ¿Qué mano mece la cuna? Lo pregunto enfatizando especialmente el que este año se dará la elección (o reelección) ya comentada de la rectora.



Como es normal en estos casos, el gobernador Alejandro Armenta solicitó que no se politicen las protestas de los estudiantes, especialmente por la proximidad de las elecciones en la universidad. El que se busque desestabilizar a la rectoría actual con fines electorales, mucho tendría que ver con el buen papel que hasta ahora ha realizado la Dra. Cedillo, quien se destaca por ser una académica que solo busca la mejoría en los maestros, en las instalaciones y, por ende, en la preparación de los alumnos.



Por el otro lado, ¿es adecuado que la Dra. Gutiérrez Müller considere (o alguien de su círculo más cercano) que puede llegar a la rectoría de la universidad poblana porque una buena parte de su vida radicó en Puebla? ¿Qué implicaciones tendría para la gubernatura de Armenta? ¿Para el mismo gobierno federal? ¿Para los grupos de posibles aspirantes gubernamentales en un futuro próximo?



El rumor o graznido ha elevado su volumen en Puebla; la ciudad de los ángeles y los demonios…



Tres en Raya

La BUAP tiene un presupuesto anual mayor al del propio municipio de Puebla; ciudad considerada una de las cinco más importantes de nuestro país. La casa de estudios tiene diez campus, más de 95 mil matriculados y 4 mil maestros.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

