Torturó a su bebé hasta que perdió las piernitas: hay indignación porque fue liberada

En el 2014, una mujer llamada Jody Simpson y su novio Anthony Smith cometieron un delito imperdonable contra su propio hijo. Lo torturaron hasta provocarle serias afectaciones físicas a su cuerpo que casi terminan con su vida. El nombre del infante que logró sobrevivir a la lucha contra fuertes infecciones, ligamentos desgarrados y de dedos rotos es Tony Smith. Aunque actualmente tiene 8 años y vive felizmente con su familia adoptiva, este pequeño tuvo que pasar duras pruebas con tan solo 41 días de nacido. El precio que tuvo que pagar fue que los médicos tuvieran que amputarle sus piernitas, las cuales habían quedado severamente lastimadas tras el maltrato de sus padres biológicos. Luego tuvo que pasar todo un año en cuidados intensivos para poder recuperarse por completo.

Jody Simpson y su novio Anthony Smith estuvieron juntos hasta 2018, año en el que fueron juzgados y sentenciados. FOTO: Policía de Kent

Les otorgaron libertad condicional a los padres biológicos

A pesar de la gravedad del delito, los padres biológicos no recibieron la sentencia que merecían, pues hasta junio del 2022 fue que se implementó una ley para que los menores de 16 años que sufriesen un maltrato de este tipo, se les otorgara la cadena perpetua y no solo una pena máxima de 10 o 14 años. Aunado a esto, y debido a que Jody Simpson negó haber sido parte de los maltratos hacia su propio hijo, solo recibió la mitad de su sentencia para completar la otra parte en libertad condicional —o sea que solo tuvo que pasar un corto lapso en la cárcel para los 5 años que el juez le dictaminó debido a lo estipulado en el Parlamento—. Este proceso se concluyó de esta forma debido a que el Tribunal de Apelaciones alegó que ella debía ser liberada desde agosto del año pasado.

Tenía solo 41 días de nacido cuando enfrentó crueles maltratos por parte de sus padres. FOTO: Especial

Este proceso se detuvo y se prolongó gracias a que el secretario de Justicia, Dominic Raab, intervino de último minuto para bloquearlo y retrasar la liberación de Jody Simpson. Sin embargo ya no hubo más elementos con los qué combatir legalmente a la madre biológica y hoy finalmente quedó en libertad condicional. Por su parte, el padre biológico del infante, Anthony Smith —un hombre adicto a la heroína— fue disculpado por no tener ningún tipo de historial violento. No se sabe con exactitud cuánto tiempo estará el hombre en la cárcel, pero al igual que su pareja se le dictó libertad condicional y a ninguno de los dos se le otorgó la pena máxima. Ante esta injusticia, los tutores adoptivos del menor Paula y Mark Hudgell, junto con el parlamentario parlamentario Tom Tugendhat comenzaron una campaña para presionar al sistema judicial e impedir que el caso de violencia no se visibilizara.

Llegó al hospital con ligamentos desgarrados, dedos rotos y una fuerte infección. FOTO: Especial

Crearon una ley y una fundación

Gracias a los esfuerzos en conjunto de todos los mencionados, se creo la "Ley Tony", la cual implanta que los castigos máximos aumentarán para una variedad de delitos de crueldad infantil. Específicamente, cualquier persona que provoque o permita la muerte de un niño o adulto en situación vulnerable que además esté a su cargo, enfrente la cadena perpetua. Recordemos que antes de esta modificación, los acusados solo recibían un máximo de 10 a 14 años y podían burlar al sistema judicial, tal como lo hizo Jody Simpson al pasar un corto periodo en la cárcel y meter una apelación al tribunal. A la par, la familia se dispuso a formar una fundación para proteger a los demás menores que —desafortunadamente— han sufrido maltrato infantil.

A la pareja no se le otorgó la pena máxima por órdenes del Parlamento. Así que ambos recibieron libertad condicional y solo la mitad de la pena máxima estipulada, o sea 5 años. FOTO: Especial

Llevan un año en funciones y han logrado recaudar un millón 831 mil 349 libras esterlinas —que son 41 millones 853 mil 375.34 pesos mexicanos—. En que la última de sus campañas fue para darles regalos navideños a infantes maltratados o situaciones de vulnerabilidad.

¿Qué dice la familia tras la liberación de Jody Simpson?

La madre biológica del menor de edad, apeló constantemente al tribunal para que le otorgaran su libertad condicional. Lo que pasó después de que en 2014 se detectara el maltrato a Tony Smith, —hecho que tuvo lugar en Whitstable es una villa costera del distrito de Canterbury, en el condado de Kent, Reino Unido— es que se tuvo que internar de emergencia al infante en el hospital durante todo un año. De acuerdo con la fiscalía, fue dado de alta del nosocomio hasta el 9 de febrero de 2015 y luego pasó a una casa de adopción. Durante ese tiempo, Jody Simpson y su novio Anthony Smith se mantuvieron juntos hasta el 2018, que fue cuando Paula y Mark Hudgell iniciaron una campaña en su contra junto con los anteriores funcionarios mencionados.

El infante fue acogido por una familia adoptiva e inmediatamente se le brindó la atención médica que necesitaba. Ha crecido sano y fuerte y el 8 de octubre del año en curso cumplirá 9 años. FOTO: Instagram Paula Hudgell

Exitosamente fueron sentenciados y encarcelados pero no se les otorgó la pena máxima. Ante el primer intento que hizo la madre biológica para salir de prisión con libertad condicional, Tony Smith se mostró furioso, e incluso —la prensa local difundió— que quería convertirse en policía para encerrar nuevamente a sus progenitores y que "no lastimaran a nadie más". A la par, la madre también compartió su sentir, y a través de su cuenta de Instagram compartió el siguiente mensaje: "siempre supimos que eventualmente sería libre y ese día fue hoy." Continúo, "no tenía ni idea de una audiencia en la corte —programada para el día de hoy— y sólo (recibí) una llamada para decir que ya estaba siendo liberada mientras hablamos".

Su familia no se detuvo y creó una campaña para visibilizar su caso que generó una ley de protección al menor y una fundación que acoge a los infantes maltratados. FOTO: Instagram Paula Hudgell

"Cruzar nuestro sistema de justicia es y fue tan débil. Creo que habría sido correcto para ella probarse a sí misma ante una junta de libertad condicional y que nuestra declaración personal de víctimas —de 6 páginas— hubiera sido leída y tomada en consideración. Esta misma semana hemos escuchado que Tony luchará por caminar libremente con prótesis. Afortunadamente y gracias a la Ley de Tony, las condenas serán más duras en el futuro y no habrá libertad automática a mitad de camino. Ese es el legado que Tony ha dejado para proteger a los demás. Estaba muy preocupada por decírselo, pero él se mostró muy maduro y me dijo que ella no era importante y que no le interesaba en absoluto, ya que nada iba a cambiar. Gracias a todos los que nos apoyaron y ayudaron en esta parte del viaje.", finalizó la tutora.

Su familia se conforma por sus dos padres adoptivos y su hermana mayor. FOTO: Instagram Paula Hudgell

Sigue leyendo: