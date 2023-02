Un hombre se desesperó y sacudió a su bebé de 9 meses hasta matarlo: sufrió hemorragias hasta en los ojos

Un desesperado padre en el Reino Unido no pudo soportar el llanto de su pequeño hijo de 9 meses de edad y terminó matándolo para lograr que consiguiera dormirse luego de que el niño tomó su baño nocturno para que lo ayudará a conciliar el sueño. Tras el ataque, el bebé llamado Hunter Mathias fue llevado a los servicios de emergencia de un hospital después de que tuvo convulsiones dentro de su hogar en la ciudad de Barnsley en Yorkshire, Inglaterra.

El atacante del bebé fue identificado como Leon Mathias de 33 años de edad y fue arrestado por matar a su propio bebé quien sufrió una hemorragia en el cerebro que se extendió hasta las retinas de los ojos de Hunter, además el menor de edad tuvo una inflamación del cerebro, producto de la fuerza como fue sacudido, cuyo problema es conocido como el síndrome del bebé sacudido.

Las sacudidas realizadas a los bebés pueden originar muchos problemas para su salud como son las lesiones cerebrales, parálisis cerebral, ceguera, y la pérdida de la audición. Los bebés tienen músculos débiles en el cuello y no pueden brindar apoyo suficiente al peso de la cabeza. Si un bebé sufre sacudidas violentas, su frágil cerebro se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro del cráneo. Esto provoca hematomas, hinchazón y sangrado, según refiere el portal médico Mayoclinic.

Hunter aún llegó con vida al hospital

Tras haber sido sacudido de forma violenta, el papá del niño lo llevó de emergencia a un hospital para que lo hicieran reaccionar. El menor de edad todavía mostraba signos de vida y durante tres días se aferró a seguir con vida; sin embargo, las heridas sufridas fueron letales y terminó por perder la vida debido a la lesión cerebral grave que le dejaron las sacudidas.

Hunter tenia 9 meses de vida y fue asesinado. Foto: SWNS / The Sun

La autopsia realizada al cuerpo de Hunter, reveló que el niño tenía hematomas en el cuero cabelludo consistentes con una lesión por impacto en la cabeza. Asimismo, el bebé presentaba tres fracturas de extremidades inferiores, incluida una que se cree que ocurrió en el momento de la lesión en la cabeza.

También tenía otras dos fracturas habían ocurrido días antes, reveló la autopsia. Los médicos forenses informaron que las lesiones estaban estrechamente vinculadas "con sacudir a un niño, torcer las extremidades o balancear a un niño por las piernas", según información dada a conocer por The Sun.

Dictan sentencia al agresor del bebé

Leon Mathias fue sentenciado a cadena perpetua. Foto: SWNS / The Sun

El caso sucedió el 30 de noviembre de 2018 y a cuatro años del caso, Leon Mathias recibió condena de cadena perpetua este jueves al ser hallado culpable por el asesinto de su hijo de nueve semanas de edad. La decisión se tomó dentro de la Corte de Sheffield Crown, donde se volvió a escuchar el testimonio de los hechos ocurridos que conmocionaron al Reino Unido.

“Leon sacudió violentamente al bebé mientras lloraba cuando lo subía por las escaleras luego de que perdió el control momentáneamente”, se dijo en la corte. Tras sacudir con fuerza al menor de edad, el padre de Hunter le dijo a uno de sus compañeros que estaba en la parte de abajo de la casa en compañía de uno de sus amigos, que Hunter se había puesto “flexible”.

De acuerdo con los fiscales del caso, Leon Mathias además de sacudir violentamente a Hunter, también lo sostuvo de sus piernas y lo golpeó contra una superficie. Al respecto, el acusado afirmó que no podía explicar las lesiones de Hunter: "No recuerdo si le golpeé la cabeza. Estaba entrando en pánico. Estaba apurado. Estaba tratando de salvar a mi hijo. No estaba pensando en nada más. Estaba tratando de salvarlo", afirmó.

