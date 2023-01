Tras ser acusada de matar a 5 bebés al inyectarles potasio, una enfermera rompe el silencio

Brenda Agüero es una enfermera de 27 años de edad quien actualmente está encarcelada al ser señalada de haber matado a cinco bebés al aplicarles una inyección llena con potasio, además de haber intentado asesinar a otros ocho recién nacidos más dentro del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba, Argentina.

El caso sucedió entre marzo y junio de 2022, pero fue el 20 de agosto cuando la enfermera fue detenida al ser señalada como la asesina de los infantes. De acuerdo con el fiscal del caso Raúl Garzón, Brenda Agüero aplicó las dosis de potasio por encima de la ropa de los bebés además de hacerlo en la parte de atrás de sus cuerpos.

El fiscal llegó a la conclusión de que la joven enfermera actuaba sola en la sala de recuperación donde cuidaba a los recién nacidos, informó el medio local TN. Según la investigación del caso, Agüero incluso durante ese periodo había buscado en Internet cómo dosificar potasio e insulina, además de googlear sobre técnicas de reanimación en menores de edad.

Asimismo, buscó el nombre de sustancias que generan paros cardíacos en bebés, así como un texto sobre la manera de actuar durante el duelo por la muerte de un niño, citó la investigación. Sin embargo, la enfermera cuestionó al fiscal Garzón hace pocos días al recriminar que desde hace tres meses recibe maltrato en la cárcel.

Brenda Agüero rompió el silencio

En noviembre, Brenda Agüero se quejó al asegurar que recibía malos tratos dentro de la prisión al estar completamente aislada y recibía su comida por una puerta por lo que no tenía contacto con ninguna persona. Al respecto indicó que el fiscal le contestó:”Me respondió que esto no era Disney y me dijo que tenía indicios para condenarme”.

El homicidio de los bebés ocurrió en un hospital de Córdoba, Argentina. Foto: Especial

La enfermera quien está en el complejo penitenciario de Bouwer, aseguró que está encarcelada injustamente ya que junto con ella se señaló a otras seis personas vinculadas al multihomicidio de los bebés, pero ninguna está en prisión. Además, afirmó que jamás buscó en Internet cómo suministrar potasio.

Agregó que no era la única que estaba en el hospital los días cuando murieron los cinco bebés, por lo que dijo, hay más de 10 empleados que coinciden en las fechas en que se reportaron las muertes de los menores de edad entre marzo y junio de 2022, declaró para el medio local Cadena 3.

Cinco bebés fueron asesinados en Argentina. Foto: Pixabay

Además, la enfermera señaló a uno de sus compañeros como el verdadero asesino de los bebés. “Mi compañero que estaba en todos los partos, cuando declaró dijo que él sí conocía el potasio y que se aplica a los bebés en casos de urgencia y no lo debería saber”.

Y afirmó que le llamó la atención que su compañero supiera dónde estaba el potasio en el área de Neonatología, el cual lo aplicaban las enfermeras y que solo había una ampolleta. “Sabía todo este chico. Yo no manipulaba potasio”, indicó Brenda Agüero quien seguirá con su proceso sobre homicidio múltiple para conocer su posible sentencia en un caso que mantiene conmocionado a Argentina.

RMG