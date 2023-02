Tensión nuclear en la Península: Corea del Norte es un peligro claro y presente, advierte canciller de Surcorea

Una nueva tensión se suma a los peligrosos actos nucleares en la Península de Corea, y es que las últimas pruebas que ha realizado Norcorea en su territorio con respecto al misil basáltico intercontinental, ha dejado claro lo peligroso que es dichoso país, al menos así lo explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur al medio internacional CNN. Durante una entrevista el funcionario enmarcó que las constantes pruebas de artillería militar que programa el mandatario Kim Jong Un, aunado a las repetidas advertencias sobre querer usar armas nucleares tácticas, son una agresión.

La cuestión es, que no solo la inestabilidad de Corea del Norte es la que le preocupa a su vecina. La tensión entre la región de Asia aumenta cada vez que se tiene un desacuerdo en conjunto. FOTO: AP

Estados Unidos en medio del conflicto entre la Península de Corea

El funcionario Park Jin aseguró que la única forma de contrarrestar las constantes "amenazas" de Corea del Norte fue a través de la disuasión extendida de Estados Unidos, al menos eso fue lo que puntualizó el miércoles 15 de febrero. Continuó diciendo que lo que está haciendo Norcorea "está completamente mal" debido a que "ha estado aumentando las amenazas nucleares y de misiles" lo que a su consideración amenaza la paz y estabilidad dentro de la península coreana y el noreste de Asia.

Por ejemplo, las primeras semanas del mes, Corea del Norte probó un misil balístico intercontinental que —en teoría— podría usarse para atacar casi cualquier parte del mundo. Además, no se quiso quedar "corto" en la demostración y también usó lanzacohetes múltiples de largo alcance con capacidad nuclear, lo que equivale a misiles balísticos de corto alcance. Estos podrían golpear en cualquier lugar de Corea del Sur y se suma a la lista de las pruebas que hicieron en todo el 2022 —que cabe aclarar fue un año récord en cuanto a pruebas de artillería militar—.

Prende de un hilo la paz y la estabilidad de la zona, pues las pruebas nucleares y la intervención de Estados Unidos en la zona genera un caos enorme. FOTO: AP

Cuando Pyongyang —capital de Corea del Norte— probó misiles durante 37 días —según el recuento de CNN— todo se hizo en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Luego del lanzamiento del cohete, el siguiente lunes la hermana de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, advirtió que se realizarán más pruebas de misiles a menos de que Estados Unidos detenga los ejercicios militares con Corea del Sur. De no hacerlo, amenazó con hacer del Océano Pacífico “nuestro campo de tiro”.

Ante este actuar, el ministro Park Jin sugirió que tal beligerancia —refiriéndose al comportamiento confrontativo de Corea del Norte— solo fortalecería la alianza de Corea del Sur con Estados Unidos. Incluso destacó que la “disuasión extendida de Estados Unidos” es “la única forma en que" pueden "proteger efectivamente" a su país de la "agresión" de Corea del Norte. Agregó que mejorar esa disuasión implicaría un “despliegue efectivo de activos estratégicos" de parte del país norteamericano, así como ejercicios y entrenamiento.

A la par, Corea del Sur aclaró que no sacará las tropas estadounidenses de su territorio, pues quieren mantenerse firmes y fuertes ante los norcoreanos. FOTO: AP

Japón se unió al conflicto

La cosa no se detuvo ahí, pues de acuerdo con CNN, el mismo día que el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Park Jin hablaba sobre el problema con los destructores de misiles guiados de ambos países, se les unió otro de Japón. Según fue en un ejercicio de defensa de misiles balísticos en las aguas entre los tres países del territorio asiático. Ante esto, el funcionario surcoreano visualizó pocas esperanzas de un alivio temprano de las tensiones con Corea del Norte, pues actualmente no hay negociaciones activas y Kim Jong Un no renunciaría voluntariamente a sus armas nucleares.

"Se debe hacer ver al líder norcoreano que las conversaciones son su única opción", dijo Park. “Tenemos que crear un entorno en el que Corea del Norte no tenga más remedio que volver a la mesa de negociaciones”, dijo.

Y es que en ocasiones anteriores hemos visto como el líder de Corea del Norte no negocia cuando percibe "debilidad" en sus oponentes. Como ejemplo Park Jin recordó los fallidos intentos que se llevaron a cabo durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump.

“La lección que aprendimos es que cuando somos fuertes… Corea del Norte llega a la mesa de diálogo. Cuando somos débiles, intentan aprovechar esa vulnerabilidad. Entonces tenemos que prepararnos a través de nuestra defensa y también a través de la disuasión para hablar con el Norte”, dijo.

La diplomacia no les ha funcionado, pues cuando en la anterior administración estadounidense se quiso negociar, hubo una negativa de Corea del Norte. FOTO: AP

Asimismo, el funcionario surcoreano también dijo que los desafíos de seguridad de Corea del Sur se extienden más allá de la Península de Corea, incluso mil millas al sur a través del Estrecho de Taiwán. Esto debido a que "la paz y la estabilidad" en la región son esenciales en la Península de Corea e indispensables para la seguridad y la prosperidad de la zona en general. A la par, debemos recordar que el gobernante Partido Comunista de China ha estado presionando durante meses a la isla autónoma de Taiwán pues la ve como parte de su territorio, a pesar de que nunca la ha controlado. El líder chino, Xi Jinping, se ha negado repetidamente a descartar el uso de la fuerza para “reunificarla” con la China continental.

De concretarse, Park Jin dijo que eso podría tener un “impacto directo” en Corea del Sur. “Nos oponemos al cambio unilateral de (el) statu quo por la fuerza. Entonces, en ese sentido, nos aseguraremos de que si algo sucede en el estrecho de Taiwán, debemos mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea.”, dijo.

