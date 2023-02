Salió a fumar y desapareció: la historia detrás de la modelo ucraniana hallada en otro país y con otra pareja

Anna Zaiachkivska estaba casada con el multimillonario italiano Gianluca Cervara con el que vivía en la capital de la moda Milán. La mujer nacida en Ucrania conoció a su pareja en 2015 durante el festejo de cumpleaños de un amigo que ambos tenían en común. Recientemente la modelo se había mudado a la ciudad europea para continuar con su carrera de modelaje una vez que terminó su participación en el certamen de belleza de Miss Universo en 2013. No obstante, la mujer huyó de una situación que la tenía aterrada.

Anna participó en Miss Universo. Foto: IG

Sin embargo, un día Anna salió de su hogar con el pretexto de fumar un cigarrillo, pero jamás regresó a casa, por lo que su angustiada pareja comenzó una búsqueda exhaustiva para encontrarla. Los novios vivían una relación amorosa normal como muchas otras. En una declaración de Zaiachkivska realizada por el NY Post, indicó que el multimillonario italiano era el primer hombre con el que tenía una relación seria en su vida.

“Fue el primer hombre serio de mi vida. Dijo que haría cualquier cosa por su esposa. Estaba sola en un país extranjero: quería a alguien que se preocupara por mí. Lo amaba”, dijo la modelo ucraniana.

Pero durante esa misma entrevista, Anna indicó que en una ocasión Gianluca dio un paso más allá con su explosivo carácter al protagonizar una pelea después de una cena que tuvieron tras reunirse con unos amigos del empresario, debido a que se quejó sobre su comportamiento: “Tiró la langosta contra la pared y el resto de la comida en el inodoro. Me agarró del cuello y me lanzó al piso”.

La historia detrás de la desaparición de la modelo

Anna se casó con Gianluca en 2016 en una ceremonia religiosa, y todo parecía que marchaba en total normalidad, hasta que comenzaron a tener peleas que derivaron en golpes y humillaciones hechas por el hombre en contra de la modelo, recordó la exparticipante en el certamen de belleza quien aseguró que tuvo a ir a casa de sus padres para evitar que su esposo la siguiera maltratando.

Anna Zaiachkivska ha tenido una exitosa carrera de modelaje. Foto: IG

“Ese hombre es un violento que me pegaba repetidamente. La primera ocasión fue en Ucrania. Tuve que ir a refugiarme en la casa de mis padres en Ivano-Frankivsk. No les dije lo que me había pasado y cuando él vino a buscarme decidí darle otra oportunidad. Nos casamos y creí que comenzaba una nueva vida", indicó la mujer.

Sin embargo, las agresiones no cesaron, dijo Anna, por lo que vivía angustiada y sentía que incluso estaba secuestrada por su propio esposo. Con su relación que ya estaba sufriendo grietas, afirmó, sufrió otro episodio de violencia que terminó con Gianluca al escupirle la cara. “Una vez agarró mi cruz con tanta fuerza que la cadena se rompió, luego me escupió en la cara”, describió.

Anna escapó a casa de su padres para evitar ser maltratada por su esposo. Foto: IG

Asimismo, un día Anna indicó que el dijo a su esposo que no se sentía bien por lo que iba a su cuarto para recostarse en la cama, la respuesta del hombre fue perseguirla afuera de la habitación mientras la modelo pensaba: “Esta persona me trata como a un perro. Sabía que no podía quedarme”, al ser esa acción lo que detonó que huyera de su hogar en Milán.

La decisión de Anna fue dejar a su esposo por lo que escapó a otro país. La búsqueda de Gianluca Cervara para localizar a su esposa, concluyó seis meses después de su aparente desaparición, cuando la vio en las redes sociales en el momento cuando la mujer posteó una fotografía junto a un hombre mientras estaban en la ciudad de Nueva York.

Anna escapó a EU donde vive feliz, aseguró. Foto: IG

En Estados Unidos, Anna Zaiachkivska pudo seguir su carrera como modelo -ya que su esposo italiano le había prohibido trabajar- donde además encontró a una nueva pareja sentimental. Sin embargo, Gianluca indicó citado por un medio ucraniano, que ahora demandará a Anna “por violar el acuerdo prematrimonial que tenían”, señaló.

Mientras que Anna afirmó que se siente feliz de haber “escapado del infierno” que vivía con su esposo italiano mientras sigue ejerciendo su exitosa carrera sobre las pasarelas de moda. “Soy feliz. Trabajo en mi profesión, vivo con la persona que quiero y en el lugar que quiero”.

