VIDEO: niña invidente derrite el corazón de su público al mostrar su habilidad con el piano

En uno de los programas de historias extraordinarias del Reino Unido, se ha compartido un video de "Lucy", una niña de solo 13 años de edad que es invidente y neurodiversa, que desarrolló el increíble talento de tocar el piano con suaves y estupendas melodías. Su maestro y su madre se mostraron sumamente orgullosas de poder contar el desarrollo que la pequeña ha tenido hasta el día de hoy y se espera que el capítulo de su vida se comparta la siguiente semana en el Canal 4 de dicha región.

El video le ha dado la vuelta al mundo

La conmovedora melodía ya le ha dado la vuelta al mundo, pues Lucy no solo sorprendió a los jueces de dicho programa o a los transeúntes del Reino Unido. Su interpretación —la cual se sigue difundiendo en Twitter— ha recorrido cada rincón del Internet. En el clip que el canal 4 de la región británica ha publicado, podemos ver como esta niña toca una pieza de Frédéric Chopin. Este hombre fue un profesor, compositor y virtuoso pianista polaco al cual se le consideró como uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical.

La compleja tonada que Lucy tocó, es considerada de las más complejas, hablamos de Nocturno en mi bemol, Op. 9, No 2. El programa que transmitirán promete explicar —a través del mentor de la infante— cómo es que la niña es capaz de tocar tan mágicamente el piano, el cual dejó al famoso pianista Lang Lang, estupefacto además de a los espectadores que iban pasando... llorando y conmovidos. Cabe destacar que hasta el momento, la publicación en Twitter ha superado los dos millones de reproducciones, lleva más de 16 mil "me gusta", y cuatro mil 779 retweets.

Su maestro ideó una manera para que tanto ella y otros invidentes puedan tocar el piano. FOTO: Canal 4 de Reino Unido

La vida de Lucy fue muy complicada

De acuerdo con la mamá de la infante, Candice, cuando nació, le dijeron que algo andaba mal. La niña fue diagnosticada con tumores cancerosos en los ojos. "Estuvimos en una burbuja de cáncer durante mucho tiempo, lo cual fue horrible. Y estábamos entrando y saliendo del hospital. Tuve que verlos inmovilizar a mi hija porque ella no quería esto. Y ella lloró, pateó y gritó.", detalló la tutora. Recalcó que jamás había visto llorar tanto a su hija como lo hizo en esas ocasiones y que el único consuelo que le podía dar a su pequeña era "confiar" en las enfermeras y en los médicos.

"Y esa es la parte difícil porque eres la madre.", detalló durante el clip presentado.

Después de un largo proceso, Lucy quedó sin ningún tipo de visión. Además de eso, padece una duplicación del cromosoma 16. Lo cual podría terminar afectando su salud mental y generar rasgos del autismo. Esto no es todo, pues ella también sufre de un retraso en el desarrollo global, por lo que tiene una lucha constante para poder comunicarse correctamente. En sí, la infante no puede mantener una conversación. Sin embargo, hace mucho tiempo y cuando era más pequeña, tenía un pequeño teclado en el que tocaba. El don de la niña salió a la luz y su maestro Daniel Bath comenzó a trabajar en él.

"Llevábamos el pequeño teclado al hospital con nosotros y ella tocaba 'Estrellita dónde estás' perfectamente en él. La enfermera que la atendía vino y pensó que estaba pregrabado. Y dije que no, que era Lucy la que estaba tocando. Ella simplemente dijo que eso es espectacular. Y fue entonces cuando entró Daniel y comenzó a trabajar con mi hija.", compartió la tutora.

Los transeúntes se paraban a escucharla, grabarla e incluso unos lloraron al escuchar la melodía. FOTO: Canal 4 de Reino Unido

Por su parte, el profesor de música Daniel Bath dijo que enseñaba mucho a través de una organización benéfica llamada Amber Trust, la cual ayuda a los músicos ciegos. Detalló que sus lecciones no son como las normales de piano, porque ella no puede ver lo que está pasando. Entonces empezó a implementar un método en el que él tocaba el piano y ella ponía sus manos sobre las suyas para poder sentir qué dedos harían qué. "Nunca he conocido a nadie en mi carrera que tenga la misma profundidad de comprensión de la música.”, explicó el mentor, refiriéndose a su alumna prodigio.

¿Qué hicieron los espectadores?

En el video completo —el cuál subieron a redes sociales— se ve como los transeúntes ven la extraña escena en medio de de la estación de tren de Leeds. Sin embargo, al escuchar a Lucy tocar... se detienen y la acompañan en la melodía que invade cada parte del alma. Lo que muchos pensarían es que al no poder ver las teclas, a la infante le costaría trabajo tocar el piano, pero la pieza tiene una nota perfecta y parece perdida en la alegría de tocar la música. Cada sonido lo siente y sigue el ritmo hasta el último sonido.

Finalmente vemos a una niña de 3 o 4 años detenerse para apreciar la melodía, a una señora de mediana edad grabar y llorar lo que sus oídos podían escuchar y un público reunido alrededor del piano que le aplaudió a la infante en cuanto terminó de tocar. Por su parte, los jueces del programa, Lang Lang y Mika, se quedan boquiabiertos inicialmente. El famoso pianista, incrédulo de lo que ve y escucha le dijo a las cámaras "¿cómo estudia ella? Esto es increíble. Hermoso. Nunca había visto nada como esto.", por su parte, el compañero de show fue más poético y finalizó el video con la siguiente reflexión:

"Básicamente estaba convirtiendo un instrumento de percusión afinado en un instrumento vocal vivo que respiraba. Y fue necesaria una niña de 13 años para mostrarnos cómo hacerlo".

