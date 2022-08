Poncianito: ¿Qué pasó con "el niño prodigio" de la Época de Oro del Cine Mexicano?

En la llamada Época de Oro del Cine Mexicano surgieron una gran cantidad de actores infantiles, sin embargo, solo uno alcanzó el título de “el niño prodigio” y ese fue Ismael Pérez, quien era mejor conocido como “Poncianito”, quien logró brillar junto a grandes figuras como María Félix y Germán Valdés “Tin Tan”, no obstante, el paso del tiempo no fue benevolente con él y terminó alejado del medio del espectáculo, por lo que en esta ocasión te diremos qué fue de la carrera del talentoso menor.

Para empezar a hablar de “Poncianito” debemos remontarnos hasta el 9 de junio de 1941 cuando nació el actor, cuyo nombre real es Ismael López Arce y Siu, era originario de la Ciudad de México y aunque hay poca información sobre sus padres, se sabe que fue descubierto por Emilio “El Indio” Fernández pues el pequeño actor vivía en una vecindad popular de la colonia Guerrero a la que el famoso actor y director acudía para reclutar personas para que aparecieran como extras en sus películas.

"Poncianito" debutó en el cine con apenas cinco años. Foto: Especial

Fue en el año de 1948 cuando por primera vez “Poncianito” apareció acreditado en una película, la cual fue “Río Escondido”, en dicha cinta el niño actor compartió créditos con María Félix y con Carlos López Moctezuma, dos de las más grandes figuras de la Época de Oro del Cine Mexicano y a partir de dicha producción el talentoso niño actor comenzó a ser sumamente solicitado para participar en otras producciones.

Durante la cumbre de su carrera “Poncianito” apareció en películas como “Soy charro de levita”, “Inmaculada”, “El papelerito”, “La Bestia Magnifica” y “Orquídeas para mi esposa”, no obstante, una de sus cintas más recordadas fue “El Rey del Barrio” en la que brilló junto al Germán Valdés “ Tin tan”, además, también tuvo la oportunidad de participar en “Bullfighter and the lady”, una producción de Hollywood.

"El Rey del Barrio" es considerada como la mejor película de "Tin Tan". Foto: Especial

En la recta final de la Época de Oro del Cine Mexicano, “Poncianito” ya había entrado a la adolescencia por lo que perdió su apariencia tierna que lo caracterizaba y esto condenó su carrera debido que cada vez recibía menos oportunidades, la última cinta en la que apareció fue “El Camino de la vida” (1956) y desde entonces no se tuvo información de él hasta después de varias décadas.

"Poncianito" se ganó el mote del "niño prodigio". Foto: Especial

¿Qué pasó con “Poncianito”?

El emblemático Ismael Pérez reapareció púbicamente a inicios de la década de los 2000 ya siendo todo un adulto y nunca dijo a detalle qué fue lo que hizo luego de alejarse por completo de la industria del espectáculo ya que solo se limitó a recordar las anécdotas que vivió durante su etapa como estrella de cine.

En 2012, participó en un homenaje a “Tin Tan” y en 2017 volvió a ofrecer una nueva entrevista en la que señaló que en ese entonces se dedicaba a administrar su propia cafetería, sin embargo, esa fue la última vez que tuvo una aparición pública y desde entonces se desconoce cómo es que se encuentra, actualmente debe tener alrededor de 82 años de edad.

Así lucía "Poncianito" en su última aparición pública. Foto: Especial

