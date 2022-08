Bella actriz del Cine de Oro que triunfó junto a Pedro Infante murió deprimida y en el olvido

Muchas de las actrices que consolidaron su carrera en el Cine de Oro terminaron sus días lejos de la fama, como le sucedió a esta bella mujer que comenzó su vida artística siendo niña y triunfó con el famoso Pedro Infante, sin embargo murió deprimida y en el olvido.

María Magdalena Guzmán Garza, conocida como Magda Guzmán en el ambiente artístico, nació en Saltillo, Coahuila, el 16 de mayo de 1931. Hija del periodista Jesús "El Borrado" Guzmán y de Pety Garza. Hermana del actor Roberto Guzmán (fallecido en el año 2002), Jesús, César, Ana María y Blanca.

Magda Rodríguez, de niña actriz a triunfar con Pedro Infante

Durante su adolescencia su familia se fue a vivir a la Ciudad de México, donde Guzmán comenzó a estudiar actuación en el INBA y la Academia de Arte Cinematográfico. Desde niña había demostrado su pasión por el teatro, su incursión como actriz de cine fue con diez años en la película "Noche de recién casados", dirigida por Carlos Orellana.

A finales de la década de los 40 su carrera empieza a tomar fuerza, actuando en la película "Tarzán y las sirenas" en 1947 al lado del actor Johnny Weissmuller y estrellas del cine mexicano como Silvia Derbez, Lilia Prado y Ana Luisa Peluffo. Durante los años 50 se consolida en el séptimo arte al lado de grandes figuras como Pedro Infante en "La vida no vale nada" (1955).

Guzmán también filmó con Ernesto Alonso en "¿Con quién andan nuestras hijas?" (1956) y entre otras películas por las que se le recuerda están: "Confidencias matrimoniales" (1961), "¿Por qué nací mujer?" (1970), "La plaza de Puerto Santo"; entre muchas otras.

Fue una de las pioneras de la televisión en México, participó en más de 50 telenovelas, y entre los reconocimientos a su trabajo destacan sus dos nominaciones al Premio Ariel a mejor coactuación femenina y mejor actriz de cuadro por las películas "La duda" (1954) y "La vida no vale nada" (1955), además sus cuatro nominaciones a los Premios TVyNovelas en los cuales ganó dos veces, ambas en la categoría de Mejor primera actriz.

La bella actriz murió alejada del cine y la televisión

Magda Guzmán se casó con el director de teatro Julián Duprez con quien tuvo tres hijos: Karina, Gerardo y Mirtha Descalzo. Después de su divorcio se casó en segundas nupcias con el actor Federico Falcón con quien procreó a su cuarto hijo llamado Carlos. El matrimonio duró hasta la muerte de éste en 1981 a causa de accidente.

Fue reconocida por su trabajo en televisión. Foto: Especial

El 12 de marzo de 2015, la actriz falleció a los 83 años. El comunicado lo dio su nieta, la también actriz Magda Karina a través de su cuenta de Twitter. Aseguró que la primera actriz murió sin dolor, pues solo "se quedó dormida", y desmintió la información que se dio en el momento sobre un supuesto ataque a corazón.

"No hubo paro respiratorio, no hubo infarto, se quedó dormida... Ella sufrió la pérdida de una hija en septiembre, le dio una depresión muy fuerte, y estaba bien pero llegó un momento en que ya no pudo controlar la tristeza", explicó la nieta de Magda Guzmán, actriz que años antes de partir había sufrido también por ya no ser llamada para nuevos proyectos.

