Charlyn Corral: de ser una “niña prodigio” desconocida, a referente de talla mundial

Charlyn Corral regresa de un viaje al pasado. Ve que hoy son tiempos de cambio. Si con 14 años fue nombrada “niña prodigio” por la FIFA, era difícil que la gente volteara a ver el futbol femenil mexicano. Tal era el desconocimiento que, incluso, escribían mal su nombre porque no sabían quién era.

La delantera del Atlético de Madrid recuerda a esa niña tímida de la cinta en la cabeza que soñaba con ser profesional. Han pasado más de 15 años y, aunque falta recorrido, aplaude los avances para el crecimiento de las mujeres como futbolistas, entrenadores y directivas.

“Lo importante es que ya se empezó, que antes ese era el problema. Ya se dio ese paso en México y en muchas partes del mundo, un paso que también implica responsabilidad, pues debemos cuidar cada detalle y comportarnos; esto, además, es impactar fuera de la cancha”, señala la atacante de la Liga de España.

Según cifras de la consultora Nielsen Ibope, hasta la Jornada 14 del Guard1anes 2021, más de 3 millones 600 mil personas vieron la Liga MX Femenil, lo cual representó un aumento de 8 por ciento en comparación con el mismo periodo del torneo anterior.

Por ello, Charlyn agradece la disrupción tecnológica y las redes sociales, pues a través de éstas la afición tiene un mayor acercamiento a las futbolistas. Hoy puede buscar el video de un gol suyo por internet o prender el televisor para ver un juego de la Selección Nacional.

“Era muy difícil que la gente te conociera. A mí me pasaba, me cambiaban el nombre porque no es común, y no había redes, no salíamos en tele. Tengo muchos periódicos que, de niña, me llamaban Sherlyn. En unos años, no les podré decir a mis nietos que soy yo (risas). Cosas así que dan risa, pero en su momento eran realidades”, describe.

“Los goles que hice en el Mundial (Sub 20) de 2006 en Rusia, a la fecha no los he visto, como lo viví te lo comparto, pero es triste que no lo pueda enseñar. Hoy eso ya no ocurre”, señala en entrevista.

Tenía 10 años cuando ya asistía a tiendas deportivas para dominar y hacer malabares con la pelota. Desde ese entonces ya estaba ligada a la marca deportiva de la que hoy es imagen (Adidas).

Es uno de los pilares de la empresa alemana, junto a deportistas de la talla de Hima Das, Paul Pogba y Mohamed Salah para la campaña global Impossible Is Nothing, que se lanzó hace unos días. Por si fuera poco, este viernes se va a revelar un mural en la CDMX para reconocer su labor en el futbol.

“Al final no hay imposibles, tenemos que quitar esos prejuicios, a veces de la sociedad y de nosotras mismas. No hay que renunciar nunca a tu sueño, ese sueño de niña. En mi caso, siempre tener el balón me transmitía algo más, algo como romper barreras”, asegura.

Por primera vez en su carrera, Corral ve las consecuencias de una lesión de gravedad. Está fuera de las canchas desde octubre de 2020, debido a afectaciones en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Pronostica su regreso para el inicio de la campaña 2021-22.

Por ende, sabe lo importante que es tener una formación académica para complementar su carrera futbolística. Ella es Licenciada en Administración Deportiva y Maestra en Gestión Internacional de Entidades Deportivas.

En la Liga MX Femenil, 53 por ciento de las jugadoras tienen título profesional o cursan estudios nivel medio superior.

“Es cierto que el futbol femenil va creciendo, pero no podemos decir que vamos a vivir muchos años del sueldo del futbol. No deben descuidar esa parte del estudio, porque te va a hacer mejor jugadora y persona”, concluye.

Por J. Alexis Hernández

dza