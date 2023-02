Semienterrado y en descomposición hallan el cuerpo de un niño de 4 años: su madre es la principal sospechosa de la muerte

Las infancias forman parte de los sectores más vulnerables de la sociedad, los principales proveedores de su bienestar son los padres, pero para muchos menores son justo sus progenitores quienes los hieren de distintas maneras. Tal como ocurrió en Argentina, donde fue encontrado semienterrado un niño de 4 años, cuyo cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Su madre, una joven de 19 años, es la principal sospechosa del crimen, pero familiares de la víctima relataron que tiene un plan para no pisar la cárcel.

Naithan era el nombre del pequeño que fue encontrado en un descampado y por el que varias personas realizaron una protesta para exigir justicia, pues según dijeron, las autoridades van a soltar en un mes a la madre, identificada como Brenda Miño, pues aseguran que está alegando que tiene problemas psiquiátricos. “ Se está haciendo pasar por loca”, informaron a medios locales.

Fue la tarde del 14 de febrero cuando el cuerpo semienterrado del niño fue hallado en un descampado del departamento de Corrientes. Tras realizarse los exámenes forenses se descubrió que el grado de descomposición que presentaba correspondía a un periodo de 30 días, lo que de inmediato encendió las alertas y se detuvo a su madre, en primera instancia por falta de accionar. Su otra hija, una bebé de cuatro meses, fue tomada bajo custodia.

En una entrevista con Radio Sudamericana, el comisario Mayor Lorenzo Baroni, Jefe de la Unidad Regional IV de Paso de los Libres, remarcó que “No había ninguna denuncia por extravío o sustracción de menores” pese q que “por el estado de descomposición, el niño llevaría enterrado más de 30 días”. Cabe señalar que la necropsia aún no ha sido practicada, por lo que se desconocen las causas de muerte del pequeño. El niño tenía una discapacidad motriz, la cual no ha sido especificada.

El pequeño tenía una discapacidad motriz. Foto: FB, Brenda Miño.

Su tía informa del caso

Micaela Miño, hermana de Brenda y tía de Naithan, dijo que se enteró por las noticias de la muerte de su sobrino, de igual manera informó que estaba distanciada de la mujer, sin embargo, el 25 de enero le confió que pensaba entregar a su hijo a una asistente social.

Reveló que Brenda y sus sobrinos vivían con su madre y su hermana menor. En ese mismo tenor, responsabilizó a la abuela del pequeño, pues a su decir ella sabía que el niño estaba en situación de abandono, pues tenía un grado de desnutrición visible, del cual la mamá siempre se justificaba. Agregó que considera que en la muerte de su sobrino pudo participar otra persona, pues su hermana solía tener varias relaciones sentimentales ocasionales.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Cadena perpetua para las asesinas del niño Lucio Dupuy: es la madre y su exnovia

El indignante hallazgo de dos menores de edad muertos y con signos de violencia conmociona Oaxaca

Asesinó y calcinó a su mejor amiga: fue prófuga por más de 10 años, la detuvieron en México y extraditaron a EU