Layla fue acusada injustamente de abusar sexualmente de su bebita y matarla: contó el horror que sufrió en prisión

Layla Rivero y su pareja Gabriel Barrientos fueron arrestados al ser acusados de haber abusado sexualmente y matado a su bebé recién nacida de tan solo 21 días de vida. La pareja acudió a un hospital de Ciudad Evita del partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando su hija de pronto se puso mal. Una vez que fue atendida por los médicos, horas después falleció, situación por la que les dijeron que unos policías les harían una serie de preguntas.

“Estábamos afuera de terapia intensiva y las doctoras nos hablaron y nos dijeron que nos iban a hacer preguntas los policías. Cuando salimos ya estaban ahí. Nunca nos preguntaron por qué la habíamos llevado. Tampoco nos dijeron que estaba golpeada”, dijo Layla en entrevista con el medio local Todo Noticias.

Entonces a Layla y a Gabriel los llevaron a la comisaría de policía para ingresarlos directamente al calabozo, dijo la mujer, en donde vivió el horror que sufrió a manos de otras mujeres detenidas quienes el enterarse del supuesto crimen por el que había sido llevada ahí, comenzaron a atacarla para “hacerle pagar” sus delitos.

“Nos tuvieron desde el primer momento con otras detenidas. Gracias a Dios solo estuvo dos horas, porque me pegaron entre 15 y 20 chicas, me insultaron y me dijeron cosas terribles”. Layla Rivero.

Layla dijo que las reclusas vieron su fotografía en la televisión, y por ello comenzaron a golpearla e insultarla. Tras su injusta detención, además de ser golpeada, la mujer indicó que sintió un gran dolor al no poder despedirse de su bebé llamada Alison: “Estamos mal porque no pudimos despedir a nuestra hija”.

Layla fue golpeada en la cárcel por 20 internas. Foto: Télam

“Me golpearon en la comisaría. Me aislaron. Me decían barbaridades de mí y de mi hija y yo no podía hacer nada porque estaba esposado. Viví un calvario. Imagínese lo que vivió mi pareja. A mi mujer la golpearon por todos lados, la maltrataron física y psicológicamente”, relató Gabriel Barrientos quien también fue arrestado y detenido al ser acusado injustamente por la muerte de su propia hija recién nacida.

¿Por qué detuvieron a los papás de la bebé?

Cuando llegaron al hospital en la mañana del martes, los médicos diagnosticaron que Alison había sufrido un paro cardiaco, y a pesar de las maniobras de resucitación cardiopulmonar que hicieron a la bebé recién nacida, no pudieron salvarla y murió a las pocas horas de haber quedado internada. Los responsables del área de pediatría y neonatología indicaron que Alison presentaba lesiones que eran compatibles con un abuso sexual.

Gabriel fue acusado de homicidio. Foto: Télam

Al rendir el informe a las autoridades correspondientes, la policía arrestó a los padres de la bebé. Al ser llevados posteriormente con un fiscal, se les imputó el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. El abogado de la pareja, Miguel Ángel Racanelli explicó que el diagnóstico médico era erróneo, ya que el parte señaló que Alison había muerto por múltiples traumatismos luego de ser abusada sexualmente.

“Se equivocaron garrafalmente”, dijo el abogado ya que posteriormente la autopsia reveló que la bebé “no sufrió ningún abuso sexual y no había recibido golpes”, dijo, y señaló y agregó: “La beba murió por una cardiopatía congénita. Según los médicos, cuando le falta oxígeno en la sangre se genera una hipoxia. Ahí es cuando el cuerpito estalla en la parte de los pulmones, por eso tenía sangre en las fosas nasales y en la boca. Eso también hace que se le dilate el ano y que cambie la coloración”, explicó.

Tras pasar cinco días encerrados en prisión, finalmente Layla Rivero y Gabriel Barrientos fueron dejados en libertad gracias a los resultados de la autopsia y a su abogado, pero no así a las autoridades del hospital quienes hicieron un informe equivocado. Se desconoce si se llevará a cabo una investigación sobre negligencia médica.

