Una niña muere atacada por un perro en su jardín: los vecinos escucharon sus desgarradores gritos

El segundo ataque de perros fue registrado el día de ayer en el Reino Unido. La víctima fue la pequeña Alice Stones de solo 4 años. De acuerdo con el informe policial de la ciudad de Milton Keynes, la niña se encontraba jugando en el jardín trasero cuando, poco después de las 5 de la tarde, un bulldog americano —raza del can que especula el DailyMail pero no fue confirmada por la policía— la atacó y la dejó con heridas muy graves. Aunque los servicios de emergencia acudieron al lugar, al llegar la declararon muerta por las laceraciones que sufrió. Luego de esto, la ambulancia se contactó con los oficiales de Thames Valley, pues tenían que el perro pudiese atacar a otra persona. Tras una deliberación, se acordó sacrificar al animal. Nadie ha sido arrestado por este incidente, pero la familia de la infante quedó muy dolida y los vecinos conmocionados por la noticia.

La policía tuvo que maniobrar para poder capturar al perro y luego sacrificarlo "lo más humanamente posible". FOTO: UKNewsinPictures y especial

Recataron al perro de un Centro de Adopción

De acuerdo con la declaración de uno de los vecinos del lugar, la familia había adoptado al perro durante máximo seis semanas —casi dos meses—. No se sabe con exactitud qué fue lo que detonó en el can para que atacara despiadadamente a la infante. Aunado a esto, los elementos de la policía de Thames Valley le pidieron a la prensa local mantener su distancia de la familia y no revelar información sobre el incidente. Hasta el momento se negaron a confirmar la raza del perro o si sí había sido propiedad de la familia por el tiempo que dijeron los vecinos. Por su parte, uno de los integrantes que habló con el dailymail.com dijo que solo estaban tratando de "aceptar lo que sucedió. Es horrendo.", puntualizó.

Los residentes escucharon los gritos desesperados

De acuerdo con las versiones periodísticas de los medios locales, los vecinos escucharon los gritos desesperados de la madre de Alice Stones cuando el perro mató a su hija. Según describen, la pobre tutora sollozaba "¡está muerta!, ¡ella esta muerta!". Pensaron que al principio era el ruido de la televisión de alguno de los residentes, pero después de la llegada de los servicios de emergencia, entendieron que provenían de la propiedad al momento del feroz ataque. "Esos gritos se quedarán conmigo para siempre. Fue una pesadilla. Tengo el corazón partido. Sus súplicas me perseguirán toda la vida.", comentó uno de los lugareños a la prensa. Otro más dijo que cuando abrió su ventana "solo podía escuchar los gritos y sollozos. No sabía lo que estaba pasando".

Los agentes de la policía de Thames Valley llegaron armados y se abalanzaron sobre la propiedad "muy rápidamente", apuntó uno de los residentes. Luego de esto ordenaron a todos los vecinos que permanecieran en el interior de sus casas antes de que un tirador "le disparara humanamente" al animal. Uno de los vecinos le describió a la prensa local que el perro era de color marrón y "muy grande", el cual había sido adoptado como mascota hace solo unas semanas. Agregó que solo lo había visto al interior de la casa. Otro de los residentes, ubicado en la casa de alado de donde ocurrió el incidente dijo que cuando trató de mirar a su jardín trasero, los policías le ordenaron entrar a su casa y no salir.

Nadie fue arrestado en este incidente y ahora la comunidad dejó flores, juguetes y cartas fuera de casa de la niña para consolar a la familia. FOTO: Facebook y especial

Una hora más tarde, los agentes armados llamaron a su puerta y le pidieron permiso para entrar en su propiedad para ver la disposición del terreno y "tener una idea de cómo sería la puerta de al lado" para así poder capturar al perro. Poco después le dijeron al vecino que mejor saliera de la casa a resguardarse en otro lugar y que se mantuviera lejos del peligro. Otro de los residentes declaró que "no tenía idea de lo que estaba pasando, pero había una docena de autos de policía y tres ambulancias con sus luces azules encendidas. Fue absolutamente aterrador y cerré las puertas delantera y trasera por si acaso. En ese momento no sabía que iban tras un perro."

Se despiden de la infante con cartas y flores

Los hechos se suscitaron específicamente en una calle llamada Broadlands de la colonia Netherfield. Se dice que esta es una propiedad muy unida y por ende toda la comunidad está de duelo. De acuerdo con los medios locales, hay una profunda sensación de tristeza y conmoción por lo que ha sucedido. Por ello los vecinos se pusieron de acuerdo para dejar —hoy 1º de febrero— tributos florales, ositos de peluche y cartas fuera de la casa de la familia en memoria de la joven Alice Stones. Entre uno de los recados capturados por la prensa se puede leer "descansa en paz, hermosa niña". Otro más firmado por los residentes dice "pensando en ti en este momento triste".

Entre las anécdotas que los vecinos recopilaron para conmemorar a Alice Stone, una de las vecinas y madre de cuatro hijos Rita Matthews de 36 años, dijo que la mayoría de las mañanas caminaba con la tutora de la fallecida, Louse. Describió que la infante era la única hija de la mujer y dado que una de sus hijas fue a la misma escuela que la niña, compartían el camino de regreso a casa. “Nunca la vi con un perro, y ella nunca mencionó que tenían uno. Es desgarrador y no puedo imaginar por lo que está pasando Louise. Esa pobre chica.", detalló. También dijo que escuchó a la menor de 4 años gritar desde el jardín, pero que "no sabía qué estaba pasando".

“Aparecieron muchos autos de policía y nos dijeron que nos quedáramos adentro. Luego vi en Facebook lo que había sucedido y me sorprendió. Me siento muy triste porque tengo cuatro hijos y lo siento por la madre de la niña. Le deseo fuerza a la madre."

La casa donde ocurrió el accidente está ubicada en la calle llamada Broadlands de la colonia Netherfield, en la ciudad de Milton Keynes del Reino Unido. FOTO: Especial

Por su parte, otra de las vecinas, Michelle Kitchener, de 54 años, dijo que Alice Stone vivía en la casa con Louise, quien, según los informes, es madre soltera. Agregó que la tutora siempre se mantuvo sola, "pero a veces la veía dejar a la niña en la guardería o la escuela. Nunca he visto ni oído ladrar a un perro procedente de esa casa. Ni siquiera sabía que tenían un perro."

