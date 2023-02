Médicos dejan morir a un niño con síndrome de Down que “vomitaba negro”: “El dolor es normal, denle agua”

El niño Rodrigo Ortiz avisó a su mamá que le dolía el estómago por lo que fue llevado al médico. Pese a que lo atendieron en dos hospitales, su condición de salud no cambiaba. Entonces comenzaron a aumentar los dolores de “panza” y con ello llegaron los vómitos constantes, los cuales tenían una apariencia de color negro, relató su madre Gabriela Díaz. Rodrigo tenía 12 años de edad y por no haber tenido un diagnóstico correcto murió en Argentina.

Gabriela acudió a los dos nosocomios en La Plata al ver que Rodrigo -quien padecía síndrome de Down- además tenía un semblante preocupante de dolor que inició el fin de semana. “Yo me fui al Hospital Gutiérrez a llevarlo a mi bebé porque a la mañana vomitaba, el padre me dijo que lo veía mal y lo llevamos”, declaró la mamá de Rodrigo para el medio local TN.

“Le dijeron que el dolor era normal, que había que hidratarlo y que había que darle mucha agua”, dijo la mamá de Rodrigo.

Cuando llegaron con el primer médico, el galeno revisó a Rodrigo y afirmó que se encontraba deshidratado. Tras hacer preguntas de rutina y hacer un chequeo general, el doctor indicó a la mamá del niño que padecía de una gastroenteritis, por lo que solo había que mantenerlo hidratado y debía reposar en casa. Tras el primer diagnóstico, Gabriela llevó a su hijo a otro hospital para conocer una segunda opinión.

“Volvimos, le di agua, pero su dolor no cesaba, yo lo veía pálido”, dijo Gabriela Díaz.

Durante la madrugada del día después, la situación de Rodrigo empeoró: “Se hizo encima y vomitó todo negro. Ahí le dije a mi marido ‘voy a bañarlo así lo llevamos al hospital porque yo no lo veo bien’”, dijo la preocupada mujer. La familia de Rodrigo llegó al Hospital de Niños. Tras contar el primer diagnóstico que les dio el médico así como las características de los síntomas del enfermo, el galeno que los atendió dio la misma observación que su colega.

El trágico desenlace de Rodrigo Ortiz

Gabriela suplicó a los médicos que internaran a Rodrigo ya que no solo no había mejorado, sino que sus vómitos estaban peor, pero la respuesta de los médicos fue que tenía que regresar a su casa y solo le dieron sobres con sales de rehidratación oral. Al no encontrar apoyo, la familia de Rodrigo regresó a su casa para seguirlo hidratando tal como los médicos le dijeron.

Sin embargo, este lunes por la mañana, Gabriela se despertó y lo primero que hizo fue ver cómo seguía su hijo, pero encontró un trágico escenario: “Me levanté y lo encontré muerto… Lo llevé al hospital para que esté mejor y terminó así, no lo puedo creer”, dijo la acongojada mujer, quien afirmó que en las dos revisiones, los doctores solo se limitaron a “tocar la pancita” de Rodrigo, pero jamás hicieron algo más a fondo.

“Para mí esto es una negligencia médica, no hay ninguna explicación, no puede ser que no se haya podido hacer nada, que el niño haya muerto en su casa y que siga acá es demasiado”, dijo Gabriela que agregó que ya realizaron una denuncia ante las autoridades para que investiguen si Rodrigo murió por falta de atención.

“Quiero que se haga cargo al hospital, se llevaron a mi bebé, lo llevé para que me lo devuelvan bien no para que le pase esto” dijo la devastada mamá quien enfatizó:

“Si lo atendían bien, estaría vivo”.

Este miércoles, Rodrigo será velado en la ciudad de La Plata para después ser enterrado donde sus familiares le darán el último adiós. Gabriela y su esposo Roberto, tienen planeado hacer una marcha para exigir justicia por la muerte de su hijo, que aseguran se debió a un mal diagnóstico médico.

