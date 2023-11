Una mujer australiana enfrenta tres cargos de homicidio y cinco más por intento de asesinato, luego de que invitó a comer a sus ex suegros y otros familiares de su ex esposo, para posteriormente envenenarlos con setas tóxicas. La protagonista de esta historia es Erin Patterson, de 48 años de edad, quien está siendo acusada por la muerte de los padres de quien fuera su marido, así como por el atentado contra sus ex cuñados.

La comida mortal ocurrió en julio del presente año, cuando Erin llamó a los familiares de su ex pareja y los invitó a una comida casual. En total cinco personas acudieron al evento, los padres del hombre, su hermano y su pareja, así como una tía. Patterson cocinó para ellos un plato elaborado con carne y setas tóxicas. Aparentemente, el ex esposo de la mujer también iba acudir al almuerzo, pero tuvo que cancelar de último minuto, salvando su vida sin saberlo.

Las víctimas mortales eran los ex suegros de la mujer. Foto: Nine.

¿Cómo fueron envenenadas cinco personas con hongos tóxicos?

Tras comer los alimentos preparados por Erin, las víctimas comenzaron a presentar malestares de salud. Las cosas empeoraron rápidamente, por lo que los cinco fueron a un hospital local, pero desafortunadamente tres de ellos perdieron la vida, luego de estar internados en un hospital durante varios días. Las víctimas mortales fueron identificados como Don Patterson de 70 años; Heather Wilkinson, de 66; y otra persona, cuyo nombre no ha sido revelado, de 69 años.

La autopsia realizada a los cuerpos reveló que todos fueron envenenados con setas tóxicas, por lo que las autoridades australianas acudieron al domicilio de Erin y la arrestaron, acusándola de homicidio e intento de asesinato contra sus ex cuñados. Durante sus primeras declaraciones, recabadas a finales de agosto, la mujer explicó que compró los hongos frescos y deshidratados en un supermercado y una tienda asiática, aparentemente sin saber sobre los peligros que tendrían a la salud de sus familiares.

La sospechosa aseguró que pensó que los hongos eran comestibles. Foto: especial.

¿Cuál es el hongo venenoso con el que fueron asesinadas tres personas?

De acuerdo con medios locales, Erin se ha mostrado confundida por la muerte de los familiares de su ex esposo. Durante todas sus declaraciones, la mujer ha sostenido que es inocente; su defensa señala que ella compró los hongos pensando que eran comestibles, ya que en ambas tiendas no habían advertencias sobre el peligro que representan para la salud de las personas que los ingieran. Supuestamente, los hongos usados en el platillo son conocidos como "hongos de la muerte", una peligrosa especie.

La amanita phalloides, también conocida en español como oronja mortal u hongo de la muerte, es una especie muy peligrosa para la salud humana. Este hongo venenoso es muy parecido a algunas que son comestibles, por lo que se han dado casos de envenenamiento accidental. Las toxinas del hongo afectan los riñones y el hígado, dando lugar al fallo hepático.