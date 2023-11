Adolescente le arrebató la vida a un recién nacido para que sus padres no supieran que dio a luz

Una adolescente, de 17 años de edad, fue arrestada por presuntamente haber degollado a su bebé recién nacido, esto para que sus padres aparentemente no se enteraran de que dio a luz. Los hechos ocurrieron en Nebraska, Estados Unidos; según el reporte de medios locales, la policía local recibió una llamada de auxilio por parte del padre de la joven, quien solicitó una ambulancia y la presencia de oficiales, ya que encontró una macabra escena en el cuarto de su hija.

De acuerdo con la policía, el padre de la menor de edad llamó a los uniformados para que acudieran a su casa, ya que presuntamente había un recién nacido sin vida. No obstante, cuando el sujeto abrió la puerta del domicilio les dijo a los agentes que “ya era demasiado tarde”, puesto que el niño ya había perdido la vida.

Los uniformados acudieron a la casa y encontraron a una mujer con el cuerpo del menor. Foto: pixabay.

¿Por qué la adolescente asesinó a su hijo?

Los uniformados ingresaron al cuarto de la adolescente y encontraron a la madre de la joven llorando mientras sostenía a un bebé envuelto en una manta y lleno de sangre. Los padres de la menor de edad comentaron, ante la policía, que la adolescente había lastimado al bebé y luego reveló que le habían cortado la garganta a través de la tráquea y tenía varias puñaladas en el pecho.

Los padres de la adolescente le dijeron a la policía que creían que ella tomó un cuchillo de la cocina y lo usó para asesinar a su recién nacido, según la declaración que compartieron las autoridades. Previo al homicidio, la joven supuestamente le dijo a su madre que tenía que salir a la tienda a comprar algunas toallas sanitarias debido a que tenía un fuerte flujo menstrual. Poco después, la madre descubrió sangre cubriendo el suelo y la pared del dormitorio de la niña.

Se desconocen los motivos por los que la adolescente fue asesinada. Foto: especial.

¿Los padres sabían que la menor estaba embarazada?

Aparentemente, los padres no sabían que la menor estaba embarazada y únicamente creyeron que se trataba de un problema relacionado con su ciclo menstrual. Sin embargo, los progenitores de la joven no quisieron aclarar ese punto con las autoridades, por lo que hasta ahora se desconoce si ellos estaban enterados o no.

Medios locales reportan que supuestamente los padres desconocían que la menor estaba embarazada y aparentemente ella habría asesinado al recién nacido, para evitar que ellos descubrieran la verdad. No obstante, se espera que en los próximos días las autoridades esclarezcan los hechos.