VIDEO: a sangre fría, ladrones asesinan a un hombre frente a su familia

Un hombre fue atacado frente a su familia por dos hombres armados que intentaron asaltarlo cuando llegó a su casa y se disponía a ingresar. Al negar entregar todas sus pertenencias, el padre de familia fue atacado a cuchilladas y fue herido en al menos cuatro ocasiones mientras sus dos hijos de 14 y 16 años vieron como su papá era lastimado.

El ataque ocurrió cuando la víctima y sus hijos llegaban a su casa ubicada en Ringuelet en La Plata, Argentina. Cuando el hombre bajaba con dos mochilas de su automóvil junto a sus dos hijos, de pronto fueron sorprendidos por un par de hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, donde uno de ellos fue el primero en bajar para someter al papá.

El hombre recibió 4 puñaladas para quitarle 2 mochilas. Foto: Captura de pantalla

Así fue apuñalado el papá frente a su familia

En el metraje de más de un minuto de duración, se observa cuando la víctima fue increpado mientras sus dos hijos se alejaron del ataque. Entonces el conductor de la motocicleta bajó del vehículo para apoyar a su compinche quien de inmediato soltó un fuerte derechazo en la cara del padre de familia.

Pese a los ataques, el hombre se mantuvo en pie y trató quitarse de encima a los delincuentes, pero para evitarlo, uno de ellos sacó un arma punzocortante y lo comenzó a atacar para herirlo en cuatro ocasiones para poder arrebatarle las dos mochilas que portaba, situación que lograron hacerlo.

Cuando la víctima les entregó por fin las mochilas, los asaltantes se subieron a su motocicleta y emprendieron el escape, mientras que uno de los vecinos se acercó al lugar del atraco e intentó detener a los ladrones, pero no pudo derribarlos.

“Decían ‘matalo, matalo, matalo”: la víctima del asalto

Al final del clip, se ve a más gente llegar para auxiliar al hombre que quedó herido tras ser apuñalado, quien declaró que el ataque lo sintió “como una explosión proveniente de una moto, una sensación extraña”, dijo para el medio local 0221.

“Decían ‘matalo, matalo, matalo’, sin escrúpulos”, recordó el hombre una vez que fue atendido gracias al auxilio de sus vecinos que salieron para ayudarlo. “Inmediatamente, cuando me separé de ellos, empecé a gritar que llamaran a la Policía”, agregó el hombre que pudo resistir el ataque de los dos delincuentes.

“Cuando me toqué la espalda, sentí que me empezó a salir a sangre, algo que alertó a los vecinos. Mis hijos se preocuparon y empezaron a llorar porque no sabía qué era lo que podía tener y qué podía pasarme”, acotó el hombre quien no pudo recuperar sus mochilas. Se desconoce el paradero de los delincuentes.

