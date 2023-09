Asaltan unidad de transporte en Edomex y matan a un pasajero

Una persona perdió la vida luego de que presuntamente se resistió a un asalto en el transporte público. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 13 de septiembre en Estado de México, cuando una unidad de la Ruta 27 circulaba sobre la carretera Lechería-Texcoco, a la altura de Los Héroes Ecatepec. De forma preliminar, el conductor de la unidad relató que dos personas abordaron la unidad y minutos después cometieron el crimen.

En la zona del percance se registró una fuerte movilización policiaca. Las autoridades ya trasladaron el cadáver de la víctima, quien no ha sido identificada, para que los servicios médicos forenses realicen una autopsia al cuerpo. Por su parte, la combi donde ocurrieron los hechos, permanece en la escena del crimen, en espera de que arribe una grúa y sea llevada ante el Ministerio Público. En la zona hay tráfico pesado, por lo que se pide a los automovilistas sean pacientes y cedan el paso a los equipos de emergencia.

Los ladrones consiguieron huir tras el homicidio. Foto: @vialhermes

Chofer de la combi asegura que no es la primera vez que asaltan en la zona

El chofer de la unidad relató que no es la primera vez que sufre un asalto, ya que ese tramo de la carretera es un punto rojo de la delincuencia. "Agache la cabeza como me habían dicho estas personas (los asaltantes) desafortunadamente le tocó al pasajero, me imagino, los impactos y desafortunadamente no es la primera vez que nos asaltan de ese lado y nunca vemos una patrulla, siempre el lugar solo cuando saben que ese lugar es punto rojo para nosotros."

De igual manera, el conductor de la unidad detalló que los criminales siguieron un modus operandi que ya es conocido por los habitantes de la zona, el cual consiste en hacer la parada al transporte público-como cualquier pasajero- y una vez abordo, los delincuentes despojan de sus pertenencias a las personas. El hombre también comentó, para medios de comunicación, que los dos sospechosos subieron en paradas distintas y una vez que estuvieron juntos lo amenazaron y comenzaron a asaltar a quienes se encontraban en la combi.

Usuarios de transporte público piden que se implemente la seguridad en zonas peligrosas. Foto: cuartoscuro.

Asaltantes asesinaron a un pasajero

Finalmente, el chofer detalló que él no pudo voltear para ver lo que ocurría, debido a que había sido amenazado por los criminales. Según su testimonio, solo escuchó detonaciones de arma de fuego antes de que los delincuentes descendieran de la unidad. Posteriormente, los pasajeros le solicitaron que siguiera avanzando, hasta encontrar una patrulla y poder revisar el estado de salud de la víctima. Sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales y fue declarado muerto en la escena.

Cabe mencionar que, hasta ahora, no hay personas detenidas por estos hechos violentos. Decenas de internautas y usuarios de transporte público han exigido que se refuerce la seguridad en las zonas consideradas puntos rojos de la delincuencia; aseguran que los asaltos a combis en Estado de México no cesan y cada vez son más violentos: "de nuevo, otro pasajero fallecido por asalto a un pesero, así de bien estamos con la seguridad".

