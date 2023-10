VIDEO demuestra el peligro de los "arrancones": motociclista atropella a un policía durante un retén

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un policía fue atacado por motociclistas. De acuerdo con las imágenes, registradas en Perú, el oficial intentaba detener a dos hombres, quienes viajaban a bordo de una motocicleta; sin embargo, los sujetos aceleraron su unidad y arrollaron al uniformado, dejándolo tendido sobre el asfalto.

La Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer que el suceso se presentó la noche del pasado jueves en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, en región La Libertad. Derivado de lo ocurrido, al menos tres personas resultaron heridas: los dos hombres a bordo de la motocicleta y el policía que trataba de detenerlos. Todo el suceso quedó documentado gracias a las cámaras de testigos que se encontraban en la zona.

El uniformado estaba deteniendo a los motociclistas. Foto: @PacoZeaCom

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según el reporte de las autoridades, el oficial de policía intentaba detener a los motociclistas que realizaban carreras clandestinas, esto en las cercanías del aeropuerto Capitán Carlos Martínez de Pinillo. Sin embargo, dos personas se negaron a detener su vehículo, por lo que terminaron impactando contra el uniformado, quien salió desprendido y terminó mal herido en el pavimento.

Algo similar les ocurrió a los dos jóvenes (un hombre y una mujer) que iban en la moto, la cual terminó estrellándose contra un patrullero policial de placa KG 24573.

El accidente fue grabado por testigos y posteriormente se difundió en redes sociales. En los videos se ve la fuerza con la que el uniformado fue golpeado. De igual manera, otros clips muestran a los jóvenes tirados en el pavimento, después de impactar contra el oficial.

Los heridos quedaron en el suelo. @PacoZeaCom

¿Cuál es el estado de salud de los heridos?

La mañana del viernes, medios locales informaron que los jóvenes, identificados como John Verde Reyes (de 23 años) y Pamela Florean Sánchez, permanecen internados en una clínica de Trujillo. Los familiares de ambas víctimas aseguran que ellos no participan en las carreras clandestinas y que únicamente estaban transitando en las calles para ir a la reunión de una amiga en el distrito de Huanchaco.

No obstante, las autoridades no descartan que los jóvenes no estuvieran participando en las carreras, ya que en el video se ve que la motocicleta circulaba a exceso de velocidad e ignoraron las señales de la policía.

Por su parte, el policía herido se encuentra internado en otra clínica y recuperándose. De acuerdo con información de las autoridades, la investigación del caso será realizada por la Fiscalía.

