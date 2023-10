Policías duran semanas sin pasar por la colonia La Cruz, asegura comerciante

Una pareja de adultos mayores han sido víctimas en al menos tres ocasiones de los rateros que se reúnen en la colonia La Cruz o en el fraccionamiento Ojo de Agua, por lo que piden a las autoridades que haya rondines de vigilancia porque los uniformados brillan por su ausencia.

"En esta colonia nos hace mucha falta vigilancia porque nunca hay vigilancia... Yo la patrulla duro semanas que no la veo que pase por aquí".

La comerciante menciona que ha acudido ante la autoridad ministerial para presentar la denuncia, pero que tampoco le hacen caso.

"Voy y pongo la denuncia y haga de cuenta que no pongo nada porque nunca me han hecho caso, la última vez me dijeron que fuera a buscar mi ropa (que vendo) al tianguis, a ver si en el tianguis la pudiera yo conocer".

Comerciante