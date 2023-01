Insólito: mujer fingió tener cáncer de mama para recaudar más de 50 mil pesos

Una joven brasileña, de 27 años de edad, fue acusada de realizar fraude luego de que la mujer presuntamente fingió estar enferma de cáncer de mama para pedir donaciones a sus seguidores. La acusada fue identificada como Camilla Barbosa y el insólito caso ocurrió en el municipio de Morrinhos, en el estado de Goiás, en Brasil, donde aparentemente la estafadora orquestó una campaña para ganar miles de pesos con donativos de sus fanáticos.

De acuerdo con personas que realizaron donativos, Camilla Barbosa se rapó la cabeza para fingir que estaba enferma de cáncer de mama; pero no solo fue eso, la joven también consiguió tomarse fotografías en camillas de hospital e incluso compartió imágenes donde aparecía posando con una máscara de oxígeno. Debido a las publicaciones que compartía la influencer a manera de pruebas sobre su presunta enfermedad, decenas de personas cayeron en el engaño y no dudaron que la mujer estaba enferma, por lo que le realizaron generosos donativos.

Para conseguir dinero de sus seguidores, la joven compartía imágenes donde aseguraba que estaba internada y que necesitaba dinero para pagar los gastos del hospital; aunado a ello, constantemente aludía a la sensibilidad de las personas argumentando que tenía que realizarse costosos estudios que no podía solventar por sí misma. En sus publicaciones era usual que compartiera la supuesta cifra de dinero que necesitaba para tratar su enfermedad.

La joven compartía publicaciones donde aparecía en el hospital o utilizando oxígeno. Foto: The Mirror

“Vine a pedirles a ustedes ayuda, mis amigos, para poder hacerme una resonancia magnética. Hoy tengo 8 días de hospitalización. Realmente necesito este examen para seguir mi tratamiento y poder ir a casa a cuidar a mis hijos, la cantidad de 1.400 reales (cerca de 5,123 pesos mexicanos), quien pueda ayudarme cualquier cantidad de corazón es siempre bienvenida”, escribió la mujer en una de sus publicaciones donde pidió dinero a sus seguidores para el supuesto tratamiento de su enfermedad.

Luego de un tiempo pidiendo dinero, los donadores comenzaron a dudar sobre si la mujer realmente necesitaba el dinero, por lo que acudieron a la policía para que el caso se investigara. Tras las primeras indagatorias, el jefe de la Policía, Fernando Nogueira, afirmó que la mujer no consiguió proporcionar a lo policía ninguna información verídica que respaldara que en realidad padecía la enfermedad. Esta conclusión se dio a conocer después de que las autoridades recibieron las primeras denuncias en contra de la influencer, hace más de dos meses.

La policía dio a conocer que la joven no tiene pruebas de que realmente padece la enfermedad. Foto: The Mirror

Por su parte, medios locales revelaron que al cuestionar a autoridades del Hospital Araújo Jorge, donde supuestamente era tratada Camilla Barbosa, dieron a conocer que la joven no estaba en la lista de pacientes de la institución de salud y que en una ocasión la tuvieron que sacar del nosocomio al encontrarla sin permiso en la sección exclusiva para pacientes con cáncer.

Mientras que la joven involucrada en la estafa detalló que sí había sido diagnosticada con cáncer de mama, pero que el hospital donde se atendió perdió su registró. Agregó que el padecimiento lo descubrieron en su cuerpo hace casi seis años, pero que había logrado curarse. No obstante, aseveró que aún hay rastros de células cancerígenas en su organismo. Hasta ahora, las autoridades siguen investigando el caso y se presume que la joven consiguió 73,189 pesos mexicanos con los donativos que recibió.

