Padre le implora a su exesposa no castrar químicamente a su hijo de 10 años, al que cría como mujer

La desesperación de un padre se ha convertido en tema de toda una nación, pues pelea contra la castración química que su exesposa le quiere hacer a su hijo de solo 10 años. A pesar de las suplicas y el camino legal que ya se ha tomado, la mujer se mudó a California desde Texas para poder continuar con el proceso de "transición de género" para el infante James Younger, quien se identifica como niña y quiere cambiar su nombre a "Luna". Lo más preocupante de este caso es que la Corte Suprema de Texas falló en contra del tutor, pues rechazaron su solicitud para evitar que se usen bloqueadores de la pubertad y hormonas del sexo opuesto en el niño. Cabe recalcar que esto implicó que el infante sometiera a una transición de género médica experimental.

"La Corte Suprema de Texas negó mi mandamiento judicial, terminando efectivamente mis derechos de paternidad. Mis hijos ahora están sujetos a ser castrados químicamente en California. Texas es un imperio de abuso infantil, dirigido por jueces de Texas. Los tribunales federales han implementado lo que llaman excepción de las 'relaciones domésticas'. Esto no permite llevar los asuntos del Tribunal de Familia a un tribunal federal.", apuntó el padre de los dos gemelos en Twitter.

El padre responsabiliza a las autoridades del tribunal de Texas por permitir el "abuso infantil" hacia su hijo menor de edad. FOTO: Especial

La exesposa no es la madre biológica de los gemelos

El nombre de la mujer es Anne Georgulas, ella es una profesionista con una carrera de médico con la especialidad de pediatría. En el 2010 se casó con Jeff Younger y se conocieron porque ambos eran miembros de la Iglesia Ortdoxa. Tiempo después se sometieron a la Fecundación in vitro (FIV) para poder tener gemelos, incluso solicitaron que el género de ambos fuera el masculino. Los menores de edad nacieron en el 2012 y actualmente tienen 10 años. La pareja anuló su matrimonio varios años después debido a las discusiones sobre el género de su hijo James.

Estas comenzaron cuando la madre decidió llevar al infante a ver a un terapeuta de género en Children's Hospital Center, un hospital pediátrico de nivel internacional, dedicado a atender a las familias del norte de Dallas. Ella afirmó que a diferencia de Jude, el hermano de "Luna", notó que James solicitaba juguetes con temas "de niñas", que imitaba a los personajes femeninos de Disney y que incluso pedía usar vestidos. Para este punto, el terapeuta recomendó a la familia que comenzara la transición social usando el cambio de vestimenta para la escuela así como el nombre en femenino con el que se identificaba. Sin embargo, la versión del tutor es que la exesposa forzó la transición del menor de edad desde el término de su divorcio.

El padre afirma que "manipularon" a su hijo para cambiar de género

De acuerdo con Jeff Younger, la doctora Anne Georgulas comenzó a manipular a su hijo desde los tres años. La acusó de encerrarlo en el dormitorio y decirle que "los monstruos solo se comen a los niños." Asimismo, él reveló un video donde el pequeño James afirma que es una niña, el contenido multimedia fue divulgado por el medio local Tucker Carlson Tonight de Fox News. En él podemos apreciar cuando se le pregunta al infante si él era un niño, a lo que "Luna" le responde a su padre que "no, yo soy una niña". El infante también aseguró que su madre le dijo que él era mujer porque "amaba a las niñas" y le ponía "vestidos".

Los menores que nacieron en el 2012 actualmente estarían próximos a cumplir 11 años. James es el de en medio. FOTO: Especial

Al parecer y de acuerdo con la versión del tutor, ella comenzó a hacer la transición cuando James solo tenía dos años. Trató de inscribirlo en una clínica de género cuando cumplió los cinco años y los registros del pediatra muestran que ella tenía la intención de castrarlo químicamente a los ocho o nueve años. El padre dijo que se le heló la sangre cuando se enteró de las intenciones de su exesposa. Luego "mágicamente" se mudó a California, donde a los pocos días entraría en vigor una Ley de Santuario, la cual tiene como objetivo impedir que los estados con políticas anti-LGBTQ inicien acciones civiles o penales contra los padres que ayudan a sus hijos transgénero a acceder a la atención médica.

Ella se divorció de él para poder castrar al menor sin su permiso

La doctora Anne Georgulas obtuvo una orden judicial temporal que prohibía al tutor Jeff Younger decirle a su hijo que era un niño. Durante una entrevista por televisión confesó que el hermano gemelo del infante en cuestión, de nombre Jude, tenía que presentarlo al mundo como si fuese una niña. Esto significó que el otro infante se confundiera por toda la situación. Para 2019 le otorgaron al hombre el 50 y 50 por ciento de los derechos de sus hijos, esto con el afán de poder bloquear los avances que su expareja llevaba a cabo con el procedimiento médico. Sin embargo, el caso finalmente se transfirió a la jueza Mary Brown quién despojó al padre de la mitad del camino ganado en términos legales.

"Eventualmente, la jueza permitió que mi exesposa se mudara a California solo unos días antes de que entrara en vigencia la ley santuario en California.", apuntó el padre.

En un video que se divulgó en los medios estadounidenses se ve a James decir, desde muy pequeño, que es una niña. FOTO: Especial

Responsabilizó a las autoridades de Texas por "el imperio de abuso infantil" en el estado

Jeff Younger acusó a la Corte Suprema de Texas de ser parte de un "imperio de abuso infantil" después de que los jueces rechazaran su solicitud para evitar que su exesposa sometiera a su hijo a la castración química mediante el uso de bloqueadores de la pubertad y hormonas del sexo opuesto. Ahora, con la ley santuario de California, cuya convicción es proteger a los niños transgénero y a sus familias que huyen de entidades como "Alabama, Texas, Idaho" o cualquier otra región que criminalice a los padres de niños transgénero, recibirá junto con otros menores de edad la atención de afirmación de género.

“Si estos padres y sus hijos vienen a California, la legislación ayudará a protegerlos de que se los quiten o de que sean procesados penalmente por apoyar el acceso de sus hijos trans a la atención médica”, dijo el senador estatal Scott Weiner en un comunicado a favor de esta iniciativa. Cabe destacar que la ley santuario entró en vigor el 1º de enero de 2023.

Aunque el tutor utilizó las instancias legales de la suprema corte de Texas, el bloqueo hacia su exesposa no pudo llevarse a cabo. Rechazaron su petición diciendo que "no era mas probable que la transición hormonal de su hijo se fuese a llevar a cabo en California bajo las leyes de santuario". Esto porque en la entidad de donde todos son originarios, también permite la castración química, pero no tiene una ley santuario que bloquea los mandatos judiciales de otros estados para detener el proceso de transición. Lo más delicado de la situación y que puntualizó Jeff Younger, es que el distrito escolar del niño "trató de hacer la transición en secreto" a James. Incluso el tutor denunció que se le obligó vestir a su hijo con ropa de niña.

"Llevaría a mi hijo a la escuela con ropa de niño y le darían un vestido y lo obligarían a usar el baño de niñas", afirmó el padre de dos hijos en el programa de Carlson.

El padre ha perdido todos los derechos sobre sus hijos, los cuales ahora viven en California junto con su madre. FOTO: Especial

La doctora Ann Georgulas inscribió al niño en la escuela como una niña, según el padre. También se supo que en octubre de 2019, ella ganó un caso judicial que le permitió someter a James a una terapia hormonal para bloquear la pubertad. Asimismo, se supo que la mujer argumentó durante mucho tiempo que su hijo es un niño transgénero y que quería que hiciera el cambio de género para llamarse a sí mismo como "Luna". Cabe destacar que su exesposo no creía que el infante tuviese disforia de género, aseguró que él solo estaba experimentando cierta confusión y en cambio la acusó a ella de obligar a James a someterse al cambio hormonal.

Esto no pudo ser comprobado porque hubo tres profesionales de la salud mental que lo diagnosticaron con disforia de género, aunado a que los terapeutas les recomendaron comenzaran a usar el nombre de Luna en lugar de James.

