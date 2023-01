Arrestan a la madre del tirador de Uvalde por amenazar de muerte a su pareja

En mayo de 2022 el mundo se conmocionó por un tiroteo en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, pues Salvador Ramos irrumpió en el sitio y abrió fuego contra los presentes, asesinando a 21 personas, 19 niños y dos maestras. Casi ocho meses después de aquel trágico capítulo en la historia estadounidense, su madre, Adriana Martínez Reyes, fue arrestada tras un incidente doméstico en Oklahoma, en el cual amenazó con matar al hombre con el que ahora vive

La mujer de 40 años fue arrestada el pasado 4 de enero tras protagonizar un incidente de violencia doméstica, en el cual agredió a un hombre, identificado en los documentos judiciales como VI Álvarez, quien es su pareja, a quien también agredió. Cabe recalcar que este evento representa la segunda vez que la policía se presentaba a ese domicilio en un lapso de tres días.

La primera vez que se dio aviso a las autoridades sobre un incidente de violencia doméstica en el domicilio ubicado en Southwest 25th Street y Pennsylvania Avenue, en el suroeste de la ciudad de Oklahoma, fue el 1 de enero, según reporta The Daily Beast. Aquella ocasión los policías no arrestaron ni a la mujer ni a su pareja.

Adriana y su hijo Salvador. Foto: especial.

En la segunda ocasión que la policía acudió al hogar de la madre de Salvador Ramos, el hombre dijo a los agentes que la mujer le dijo que antes de antes de que se mude de dicha casa lo mataría, esto tras sostener una pelea, por lo que cree que lo asasinará mientras duerme, razón por la cual está aterrorizado.

Según los reportes policiales, cuando los agentes arribaron al lugar Adriana Martínez Reyes comenzó a gritar al hombre, quien se encontraba en compañía de un testigo. Tras su arresto, la mujer negó haber amenazado a su pareja, sin embargo, quienes estaban presentes aseguraron que sí lo hizo.

Adriana Martínez Reyes fue ingresada en el Centro de Detención del Condado de Oklahoma por amenazas de realizar un acto de violencia, asalto y agresión. Se le fijó una fianza de 1,000 dólares. Se desconoce si ha contratado a algún defensor para que lleve su caso.

No es la primera vez que la mujer es arrestada, en junio de 2022 fue detenida por allanamiento de morada y una antigua orden de arresto por operar un vehículo sin una licencia válida. Trascendió que al momento de ser arrestada, Adriana dijo que era la madre de Salvador Ramos, un nombre que quedó marcado en el corazón de los estadounidenses.

Salvador Ramos dentro de la escuela primaria Robb. Foto: AP.

Después del trágico episodio, la mujer dijo a medios de comunicación que su hijo "no era un monstruo" pero podía "ser agresivo". Sobre los niños asesinados apenas tuvo palabras. "Esos niños, no tengo palabras. No sé qué decir sobre esos pobres niños, solo espero que me perdonen", dijo con lágrimas y pidió que no juzgaran al joven de 18 años por el terrible acto que cometió.

